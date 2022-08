Motorola annule l’événement de lancement du Razr 2022 et du X30 Pro

C’était le jour J. Motorola avait annoncé son prochain smartphone pliable à clapet, le Razr 2022, depuis un certain temps déjà et nous allions enfin assister à son annonce. Un écran extérieur plus grand et plus fonctionnel, des caractéristiques techniques nettement améliorées (notamment le SoC Snapdragon Gen 1 de Qualcomm) et une batterie respectable ne sont que quelques-uns des points forts du très attendu smartphone pliable.

Sans parler du fait que le Razr 2022 devait être lancé une semaine avant le Galaxy Z Flip 4 de Samsung, son principal concurrent direct. Hélas, c’était trop beau pour être vrai.

Le lancement du smartphone pliable était prévu pour aujourd’hui, le 2 août. Malheureusement, Motorola a annulé l’événement quelques heures seulement avant son début officiel. Cette information a été partagée par le directeur général de Lenovo Mobile, Chen Jin (pour rappel, Lenovo a racheté la division mobile de Motorola à Google en 2014).

Jin a annoncé la nouvelle dans une publication sur Weibo. Elle a ensuite été couverte en premier lieu par Android Authority dans un article dédié.

L’annonce de Jin est très succincte et ne divulgue aucun détail particulier concernant la raison pour laquelle l’événement est annulé à la toute dernière minute. Il n’est pas non plus fait mention d’une éventuelle reprogrammation.

Triste nouvelle

Jin a simplement exprimé sa gratitude pour l’intérêt et le soutien du public pour les prochains appareils de Motorola et a invité les utilisateurs à surveiller la plateforme d’information officielle de Moto pour de nouvelles mises à jour.

Selon Android Authority, cette annulation fait suite à la montée des tensions géopolitiques, exacerbées par la visite prévue de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, à Taïwan. Cela signifie également que les utilisateurs devront attendre davantage pour le Moto X30 Pro qui était censé sortir en même temps que le Razr 2022. Le X30 Pro est présenté comme le premier smartphone de Motorola doté d’un capteur photo de 200 mégapixels.