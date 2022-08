Les prix des Samsung Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro ont fuité et sont rassurants

Malgré les rumeurs selon lesquelles le prochain modèle haut de gamme Galaxy Watch 5 Pro de Samsung aura également un prix premium, une fuite prétendant être des prix canadiens de la Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro indiquent qu’elles ne seront pas plus onéreuses que la série Watch 4.

Le prix en dollars canadiens commencera à partir de 349 CAD, affirme Snoopy Tech, ce qui signifie environ 270 euros pour le modèle de base de 40 mm de la Galaxy Watch 5, soit un prix de départ équivalent à celui de la Watch 4.

Voici les prix envisagés outre-Atlantique de la Galaxy Watch 5 et de la Watch 5 Pro. :

Watch5 Series CANADIAN Prices:

Watch5 40mm 349 CAD

Watch5 44mm 389 CAD

Watch5 Pro (45mm) 559 CAD

In USD would that be CALCULATED:

271 USD for the Base model

300 USD for the 44mm

435 USD for the Pro. pic.twitter.com/vlmjnzkDPf

— SnoopyTech (@_snoopytech_) August 1, 2022