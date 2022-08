Le Google Pixel 6a rejoint le programme Android Beta

Google a remué le secteur du mobile avec son dernier lancement du Pixel 6a, donnant aux smartphones de milieu de gamme une nouvelle option. Le smartphone est livré avec des fonctionnalités vraiment intéressantes, et l’ensemble est assez attrayant — vous pourrez consulter mon test dans quelques jours seulement.

Maintenant, l’un des avantages d’avoir un appareil Pixel est le programme Android Beta et la possibilité d’obtenir les plus récentes versions d’Android en premier. La bêta Android 13 est en cours d’exécution depuis un certain temps maintenant (Android 13 Bêta 4 a été lancée le mois dernier), et il était naturel d’inclure le dernier smartphone Pixel dans les appareils pris en charge.

Étrangement, le Pixel 6a était absent de la liste des smartphones éligibles, enfin du moins, jusqu’à maintenant. Google a mis à jour la documentation du programme bêta sans trop d’états d’âme, pour inclure son propre appareil Pixel 6a.

Hier, Google a laissé un indice nous indiquant quel mois elle publiera la version finale d’Android 13, avec un lancement possible dans le courant du mois de septembre. Les propriétaires de Pixel 6a de Google ont environ un mois pour s’inscrire au programme Bêta s’ils veulent avoir un aperçu d’Android 13 avant, ou simplement attendre la version stable.

Vous pouvez vous inscrire au programme Android Beta depuis ce lien.

Android 13 s’annonce comme une mise à jour relativement mineure pour le système d’exploitation mobile de Google. Elle s’appuie sur certains des changements de conception vus dans la mise à jour Android 12 de l’année dernière, avec un support étendu pour la thématisation des icônes d’applications, et ajoute également le support de la nouvelle norme Bluetooth LE Audio, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de confidentialité.