La webcam Insta360 Link est une réponse matérielle au Cadre centré d’Apple

Insta360, une société bien connue pour ses caméras d’action et à 360 degrés, a annoncé la Insta360 Link, sa première tentative de webcam à intelligence artificielle pour le bureau. Il s’agit d’une webcam 4K dotée d’un système de cardan avancé, destiné à suivre l’utilisateur lorsqu’il se déplace et à le maintenir dans le cadre, ce qui en fait un outil idéal pour les présentateurs, et une véritable alternative à la solution logicielle Cadre centré d’Apple.

La Insta360 Link a plusieurs caractéristiques qui lui permettent de se démarquer de sa concurrence. Tout d’abord, il s’agit d’une caméra beaucoup plus petite que d’autres modèles. Et pourtant, la caméra elle-même a un grand capteur à 1/2″ et une ouverture f/1.8, ce qui signifie qu’elle peut laisser entrer plus de lumière, et donc obtenir une meilleure qualité d’image, en particulier dans les scénarios à faible luminosité.

De plus, la caméra prend en charge l’autofocus à détection de phase (PDAF), de sorte qu’elle se concentre rapidement sur le sujet et s’assure qu’ils ont l’air nets et clairs. L’appareil prend également en charge la vidéo HDR (à 1080p) et comprend deux microphones antibruit pour que vous puissiez être entendu clairement lors des appels vidéo.

Insta360 a également intégré quelques fonctionnalités supplémentaires que vous ne trouverez pas chez la plupart de ses concurrents. Elle prend en charge le mode portrait, par exemple, de sorte que si vous souhaitez diffuser des vidéos sur Instagram ou une autre plateforme vidéo verticale, vous pouvez le faire sans rogner dans le cadre. Elle dispose également de quelques modes dédiés, comme le mode DeskView, qui incline la caméra vers le bas pour la pointer vers votre bureau et ajuste la vue pour qu’elle ressemble à une perspective aérienne.

Ainsi, vous pouvez montrer des documents ou tout autre objet sur lequel vous travaillez. Il existe également un mode tableau blanc qui vous permet de configurer la caméra pour qu’elle reconnaisse une zone de tableau blanc et la recadre, afin que les spectateurs puissent se concentrer sur le contenu du tableau.

Une webcam très chère

La Insta360 Link dispose d’un support de moniteur intégré, ce qui facilite la prise en main, mais il y a aussi un support à vis 1/4″ en bas, ce qui vous permet de l’utiliser avec un trépied dans une configuration plus avancée. La caméra est destinée à être utilisée avec le nouveau logiciel Insta360 Link Controller, qui vous donne des contrôles supplémentaires tels que le réglage de la luminosité et du contraste de l’image, le contrôle manuel du cardan sur la webcam, l’activation ou la désactivation de certaines fonctions AI, et plus encore.

Toutes ces fonctionnalités ont cependant un coût. La Insta360 Link est l’une des webcams les plus chères que nous ayons jamais vues, au prix de 369,99 euros. Ce n’est clairement pas une webcam pour tout le monde, mais ceux qui font des présentations ou enseignent en ligne trouveront peut-être que l’investissement en vaut la peine.