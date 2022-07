Des rendus divulgués révèlent les options de couleurs du Samsung Galaxy Z Flip 4

Comme nous nous y sommes habitués ces dernières années, les prochaines grandes nouveautés de Samsung ne réservent pratiquement aucune surprise à quelques semaines de leur officialisation.

La société elle-même contribue de manière cruciale à cette absence totale de mystère en acceptant déjà les réservations pour les Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Watch 5, bien que Samsung ait dû espérer garder sous le coude pendant quelques jours encore les rendus complets de ce qui est probablement le plus intéressant de ces trois appareils. Sans surprise, c’est exactement ce que Giznext publie cette semaine.

Comme l’ont annoncé plusieurs rumeurs récemment, et comme l’a montré une image de moindre qualité et beaucoup moins révélatrice la semaine dernière, Samsung va bientôt commercialiser le très attendu Galaxy Z Flip 4 dans les quatre couleurs suivantes : Graphite (alias noir) Pink Gold (ou simplement or), Bora Purple (traduit : violet pourpre/double violet) et Bleu (plutôt bleu clair).

Avec les quatre modèles présentés dans toute leur gloire sous tous les angles ci-dessous, et avant d’être éventuellement déçu, vous devriez vous rappeler que le programme Bespoke de cette année devrait amener la personnalisation à un tout autre niveau avec plus de 1 000 (oui, mille) combinaisons de couleurs disponibles avec peu ou pas d’effort et, espérons-le, un délai minimal. Parmi ces plus de 1 000 versions (légèrement) différentes, Samsung prévoit de pousser les cinq suivantes de manière particulièrement agressive, d’après les rumeurs qui circulent dans la chaîne d’approvisionnement : noir/vert/vert, or/jaune/blanc, or/jaune/jaune, argent/marine/marine et argent/blanc/blanc.

Bien sûr, le Z Flip 4 compatible 5G est conçu pour attirer l’attention, même dans ses quatre versions les plus « basiques », qui ont toutes une petite section noire à l’arrière pour créer un style bicolore agréable et premium, même en ce qui concerne le modèle Graphite. Cette section comprend les deux caméras arrière apparemment inchangées, qui devraient se contenter du même nombre de 12 mégapixels que les deux caméras du Galaxy Z Flip 3.

Que faut-il attendre d’autre du Galaxy Z Flip 4 ?

Parce qu’il n’y a pas grand-chose d’autre à dire sur le design de cet appareil Snapdragon 8+ Gen 1, qui est essentiellement identique à celui du Z Flip 3 de l’année dernière basée sur le Snapdragon 888, nous devrions probablement revenir sur quelques-unes des récentes rumeurs les plus juteuses sur les spécifications et les caractéristiques pour augmenter votre excitation avant l’événement de lancement Unpacked qui approche à grands pas.

La mise à niveau la plus intéressante du Z Flip 4 par rapport à son prédécesseur, qui est bon, mais certainement pas parfait, est sans doute la batterie de 3 700 mAh qui sera intégrée dans ce qui semble être un boîtier raisonnablement fin. Bien sûr, plus épais que le cadre du Z Flip 3, mais probablement pas de beaucoup.

Ensuite, vous avez un écran de couverture légèrement plus grand, de 2,1 pouces, qui soutient un écran principal Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces inchangé, avec une résolution de 2 640 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En ce qui concerne les prix, il semble que les premiers rapports faisant état d’un rabais de lancement par rapport au Galaxy Z Flip 3 aient été grandement exagérés, le Z Flip 4 étant susceptible de commencer au même prix de 1 059 euros que son prédécesseur ou à un prix légèrement plus élevé de 1 079 euros avec 128 Go d’espace de stockage interne et 8 Go de RAM.