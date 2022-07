Des rendus en haute résolution du OnePlus 10T montrent un châssis en plastique

Le OnePlus 10T 5G est tout prêt à faire son entrée le 3 août et avant cela, nous savons déjà à quoi il ressemblera, ainsi que quelques détails sur sa fiche technique. Pour nous fournir plus d’informations, ses rendus officiels, ainsi que ses spécifications, ont maintenant été divulgués.

Les rendus relayés par Ishan Agarwal révèlent le OnePlus 10T dans toute sa gloire. Les images montrent la bosse arrière de la grande caméra du OnePlus 10 Pro, sans la marque Hasselblad. Il y a un écran poinçonné placé au centre.

Seems like not only the OnePlus 10T lacks an Alert Slider, the sides seem to be made of Plastic, judging by the absence of antenna bands.

Not a good look for a premium OnePlus product. #OnePlus10T https://t.co/9XJlpWeOVg

