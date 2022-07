Les caractéristiques de la caméra du OnePlus 10T confirmées avec quelques échantillons

OnePlus se prépare à lancer son smartphone phare, le OnePlus 10T, lors d’un événement de lancement mondial qui aura lieu à New York le 3 août. Avant le lancement, la firme a fait une annonce officielle détaillant les spécifications de la caméra et les algorithmes utilisés sur le prochain OnePlus 10T.

OnePlus affirme que le OnePlus 10T est positionné différemment du OnePlus 10 Pro, un appareil qui est, et continue d’être, l’option de OnePlus pour ceux qui veulent un flagship bien équilibré avec la deuxième génération de Hasselblad Camera for Mobile. Elle n’inclut donc pas la caméra Hasselblad dans le 10T.

Le OnePlus 10T disposera d’une configuration à trois caméras qui se composera d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels avec stabilisation d’image optique (OIS) et électronique (EIS), d’une caméra ultra-large de 50 mégapixels avec un champ de vision de 119,9°, et d’une caméra macro qui nous permet de faire un zoom arrière et un zoom avant. La résolution de l’objectif macro n’a pas été divulguée par la firme.

Le capteur Sony IMX766 du OnePlus 10T est un grand capteur de 1/1,56 pouce qui a déjà été utilisé par plusieurs smartphones OnePlus, notamment le Nord 2T 5 G. Il sera également doté d’une capture d’image en couleur 10 bits, ce qui, selon la société, permettra de capturer 64 fois plus de couleurs que les appareils qui capturent en couleur 8 bits.

Des améliorations logicielles

Le OnePlus 10T prend en charge le nouveau moteur de clarté d’image (ICE) de OnePlus, qui comprend un algorithme amélioré permettant à l’appareil de prendre des photos plus rapidement et avec plus de détails. En outre, le smartphone prend des dizaines d’images et choisit la meilleure pour être l’image finale. Ce processus est beaucoup plus rapide sur l’ICE mis à jour que sur les anciens appareils OnePlus, ce qui vous permet de capturer plus de moments sans en manquer aucun.

Le capteur photo principal à l’arrière du OnePlus 10T prend de meilleures photos HDR en utilisant les algorithmes HDR 5.0 et TurboRAW de la société et la puissance du capteur Sony IMX766.

Enfin, OnePlus a souligné comment le capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels du OnePlus 10T avec OIS et son algorithme unique Nightscape fonctionnent ensemble pour créer des images de nuit plus lumineuses, plus claires et plus détaillées.