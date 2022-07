Le OnePlus 10T sera annoncé le 3 août avec un chipset haut de gamme

OnePlus vient d’annoncer que son prochain smartphone, le OnePlus 10T, sera officiellement révélé le 3 août.

La société a lâché la nouvelle sur Twitter, l’accompagnant d’une vidéo de produit pertinente qui présente le dos en grès avec lequel le smartphone sera livré, ainsi que des allusions à ses performances prometteuses. L’appareil sera annoncé à New York à 16 heures, heure de Paris.

August 3, the next step of our evolution.

You’re invited to #EvolveBeyondSpeed with the #OnePlus10T 5G. —OnePlus (@oneplus) July 20, 2022

Le OnePlus 10T est censé être livré avec un écran plat OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que le rapide processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de 16, ce qui laisse présager de superbes performances à l’intérieur du OnePlus 10 T. Il y aura jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi qu’une grande batterie d’une capacité de 4 800 mAh avec un support de charge super rapide de 150 W.

Qualcomm affirme que la version « Plus » du 8 Gen 1 offre des performances plus rapides et une meilleure efficacité de la batterie que le chipset non Plus. Il s’agit d’un processeur à tout faire, destiné principalement aux appareils mobiles axés sur le jeu. Il laisse entendre que le 10T sera plus axé sur les performances que le 10 Pro.

En ce qui concerne la caméra, nous devrions retrouver un bloc à triple caméra, analogue au bloc de caméra du OnePlus 10 Pro. Les caméras en question seront une caméra large de 50 mégapixels et une caméra ultra-large de 8 mégapixels, éventuellement accompagnée par une caméra macro de 2 mégapixels, peut-être de marque Hasselblad.

OxygenOS 13 sera également lancé

Jusqu’à présent, nous n’avons entendu que des rumeurs sur le prix spécifique à la Chine du smartphone, qui pourrait commencer à 3 000 yuans (~ 435 euros) et 4 000 yuans (~ 580 euros). Le smartphone pourrait être disponible en blanc, noir et vert menthe, et peut-être que toutes les versions utiliseront le dos texturé en grès que l’on voit dans la vidéo de teasing, ce qui est un clin d’œil assez décent aux racines de OnePlus.

OnePlus profitera également de l’occasion pour lancer OxygenOS 13, qui, selon Lau, arrivera d’abord sur le 10 Pro, puis sur le 10T plus tard dans l’année.