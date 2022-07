Les réunions Google Meet peuvent désormais être diffusées en direct sur YouTube

Plus de deux ans après le début de la pandémie, alors que les appels vidéo ont envahi les espaces de travail, Google Meet offre désormais la possibilité de diffuser en continu les réunions sur YouTube, ce qui pourrait les ouvrir aux spectateurs plus facilement que l’ancienne méthode de diffusion en continu des événements par Meet lui-même.

Les administrateurs de Google Workplace peuvent opter pour le streaming public pour les comptes professionnels qu’ils gèrent, ce qui inclut également quelques garde-fous pour s’assurer que votre réunion hebdomadaire ne se transforme pas en micro ouvert.

Cette fonctionnalité est disponible pour la plupart des comptes Workplace payants : Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and learning upgrade, Workspace Individual Subscriber, ainsi que les membres du plan Google One Premium dans certains pays. En revanche, les personnes bénéficiant de la plupart des formules Starter, Basic, Legacy ou Essentials n’y ont pas accès.

Si vous souhaitez diffuser en direct une session Google Meet sur YouTube, vous devez faire une demande préalable pour que votre chaîne YouTube soit approuvée. La procédure d’approbation peut prendre jusqu’à 24 heures. Les utilisateurs qui souhaitent modifier la durée des diffusions en continu peuvent le faire dans leurs paramètres de confidentialité. Une liste complète des éléments nécessaires pour lancer les diffusions en continu est disponible sur cette page d’assistance.

Google Meet a connu de nombreux changements cette année, notamment sa fusion avec Google Duo en un seul centre d’appels vocaux et vidéo.

De multiples changements dans l’année

En juin 2021, une mise à jour pour les enseignants sur Google Meet mentionnait la possibilité de diffuser des événements tels que les réunions du conseil d’administration de l’école sur YouTube, et maintenant cela devient largement disponible (cela pourrait prendre jusqu’à deux semaines pour devenir disponible pour les comptes éligibles). D’autres fonctionnalités mentionnées, comme des améliorations pour les salles de réunion et un « verrouillage vidéo » qui permet aux hôtes de désactiver les vidéos de tout le monde en même temps ou de couper le son de tout le monde, ont été mises en place depuis lors.

En mars, Google a également introduit des changements mineurs mais utiles, comme la fonction « image dans l’image » et les emojis. Le rafraîchissement de l’interface de Google Meet a apporté un raccourci facile pour éviter de voir son propre visage tout le temps, des méthodes pour épingler et désépingler du contenu, et une barre unique pour contenir toutes les commandes de Meet.