L’Apple Watch Pro pourrait abandonner l’actuelle forme rectangulaire

Apple a prévu une série de produits pour les douze prochains mois, notamment la gamme d’iPhone 14, de nouvelles Apple Watch, un HomePod remanié, une nouvelle Apple TV, des iPad Pro alimentés par la puce Apple M2, un iPad abordable avec un port USB-C, un nouveau Mac Pro alimenté par une puce M2, le casque de réalité mixte dont on parle souvent, un MacBook Air de 15 pouces, des Mac Mini M2 et M2 Pro, de nouveaux AirPods Pro et des MacBook Pro et M2 Max.

Dans la dernière édition de sa lettre d’information dominicale, Mark Gurman de Bloomberg parle en détail du modèle de smartwatch robuste qui pourrait être connu sous le nom d’Apple Watch Pro.

L’Apple Watch Pro serait destinée aux athlètes. Selon des rapports antérieurs, elle sera dotée d’un écran de 2 pouces, ce qui la rendrait plus grande que l’Apple Watch Series 8, qui devrait conserver l’écran de 1,9 pouce de son prédécesseur. La surface de l’écran sera donc 7 % plus grande que celle du modèle actuel et Apple pourrait l’utiliser pour afficher davantage de mesures liées au fitness.

La rumeur veut également que l’Apple Watch Pro soit dotée d’une batterie plus importante que le modèle standard afin de permettre aux utilisateurs de suivre leurs séances d’entraînement pendant une période plus longue, et elle pourrait être dotée d’un robuste boîtier métallique. L’écran pourrait être résistant aux chocs.

Il est également fort probable que la Series 8 et la Pro soient dotées d’un thermomètre pour détecter la fièvre et toutes deux seraient alimentées par une nouvelle puce S8, qui ne sera pas très différente de la S7 de l’année dernière, qui était basée sur la S6 à 7 nm.

Une vielle puce, Qualcomm va booster les smartwatches Android

Pendant ce temps, Qualcomm a annoncé de nouvelles puces basées sur la technologie de fabrication avancée 4 nm, ce qui pourrait donner aux smartwatches Android un avantage de performance sur les montres 2022 d’Apple et les empêcher de devenir les meilleures smartwatches de 2022.

Gurman a réaffirmé ce weekend que l’Apple Watch Pro aura une plus grande autonomie que la gamme actuelle. Il ajoute qu’elle pourrait offrir plusieurs jours sur une seule charge. Cela sera rendu possible grâce à un nouveau mode de basse consommation pour les apps et les fonctionnalités qui permettront de préserver l’autonomie de la batterie. Samsung s’apprêterait également à lancer un modèle de montre Pro qui pourrait durer trois jours sur une charge.

Gurman indique également que la Watch Pro pourrait être « un peu plus grande que l’Apple Watch standard » et « pourrait ne plaire qu’à un sous-ensemble de clients ». Ce serait une déception pour ceux qui ont des petites mains et même ceux qui ne sont pas fans des montres trapues.

Ce modèle pourrait également présenter la première refonte depuis 2018 et pourrait afficher un look frais. Cela ne signifie pas qu’il sera circulaire comme les montres de Samsung et de Google. Au lieu de cela, la rumeur dit qu’il s’agit d’une évolution de la forme rectangulaire actuelle.

Une montre très onéreuse

Il est peu probable que la montre ait les côtés plats que certains initiés s’attendaient à voir apparaître l’année dernière. Le modèle Pro devrait être fabriqué en titane haut de gamme pour être plus durable.

Apple, en tant qu’entreprise, demanderait une somme astronomique pour la Watch Pro. Selon un rapport antérieur, elle sera plus chère que la version standard actuelle en acier inoxydable et pourrait commencer à environ 900 ou 999 dollars.

Apple annoncera vraisemblablement la Watch Pro, la Watch 8 et un modèle SE abordable en septembre, en même temps que l’iPhone 14.