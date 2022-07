Le démontage du MacBook Air M2 révèle des nouvelles troublantes en matière de performances

Le MacBook Air récemment sorti et équipé de la dernière puce M2 propriétaire d’Apple a été démonté par la chaîne YouTube Max Tech, qui a révélé un aperçu des composants internes de l’ordinateur portable et quelques mauvaises nouvelles concernant les performances du système.

Le modèle présenté comprenait un SSD de 256 Go dans une seule puce de stockage NAND. MacRumors a noté que cette configuration de spécifications a le potentiel d’aboutir à un ordinateur portable qui est de 30 % à 50 % plus lent dans les benchmarks SSD que les modèles MacBook Air avec des spécifications plus élevées ou les anciens modèles MacBook Air avec les mêmes spécifications. C’était également un problème avec le MacBook Pro M2 récemment lancé.

La vidéo aborde également certains détails intéressants pendant le démontage, comme le design plus allongé, qui permet d’utiliser une cellule de batterie plus grande et plus puissante dans le MacBook Air M2. Ce modèle dispose d’une batterie de 52,6 Wh, une légère amélioration par rapport à la batterie de 49,9 Wh du MacBook Air M1. Bien que subtile, Eremenko a noté que le nouvel ordinateur portable a plus de volume interne, ce qui lui permet de contenir une batterie plus grande, qui devrait alimenter l’appareil jusqu’à 18 heures d’affilée.

L’ordinateur portable est doté de haut-parleurs situés à l’avant du panneau. Ils sont également orientés vers l’avant, ce qui devrait permettre d’obtenir un meilleur son.

Enfin, le démontage mentionne que le MacBook Air M2 inclut une puce à bande ultra-large dans sa carte mère. Ce composant ne semble pas être fonctionnel pour l’instant, mais il pourrait être débloqué à l’avenir pour être utilisé, notamment pour les AirTags et l’audio sans fil sans perte.

Un SSD beaucoup plus lent

Le MacBook Air M2 est disponible en précommande depuis le 8 juillet et est maintenant en vente dans les boutiques. Des rapports antérieurs ont indiqué que l’ordinateur portable a été rapidement commandé et a connu des retards de livraison jusqu’à la mi-août, dès l’ouverture des précommandes.

De nombreux produits Apple ont connu des retards d’expédition tout au long de l’année ; cependant, il n’est pas clair si les retards d’expédition du MacBook Air M2 ont été causés par la demande des consommateurs ou par des problèmes de chaîne d’approvisionnement.