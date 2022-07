Les livraisons de MacBook Air M2 pourraient déjà subir des retards

Le MacBook Air équipé de la dernière puce de traitement M2 propriétaire d’Apple est disponible en précommande depuis vendredi dernier. Mais aussi rapidement que le nouvel ordinateur portable est devenu disponible, il est déjà confronté à des retards d’expédition.

Les clients peuvent précommander le MacBook Air M2 sur le site Web d’Apple ou sur l’application Apple Store. Cependant, ces options de commande affichent déjà des estimations d’expédition au-delà de la date de lancement mondial au détail du 15 juillet, avec de nombreuses configurations dont l’expédition est reportée au 2 août ou plus tard.

Cela peut ne pas sembler trop grave, toutes les configurations personnalisées pourraient avoir des dates d’expédition au-delà du 15 juillet. Cela a été un problème constant avec le MacBook Pro M1 et M1 Max, qui a fait face à de nombreux mois de retards d’expédition.

Le MacBook Air M2 a été annoncé au début du mois de juin dans un certain nombre de couleurs et de spécifications matérielles, avec des options de GPU à 8 cœurs et à 10 cœurs, et les couleurs Minuit, Lumière stellaire, Gris sidéral et Argent. Apple devrait avoir les configurations standard du MacBook Air M2 disponibles en boutique lors du lancement de l’ordinateur portable le 15 juillet.

La durée du délai d’expédition peut également dépendre de l’endroit où vous passez votre commande. En France, les dates d’expédition sont fixées entre fin-juillet et mi-août pour toutes les configurations du MacBook Air M2.

Déjà des expéditions entre le 2 et le 9 août

Les rapports qui ont fait surface à la fin du mois de mai, juste avant l’annonce du MacBook Air M2 à la WWDC 2022, ont révélé que le MacBook Air M1 était l’un des ordinateurs Apple les plus faciles à acheter à une époque où plusieurs produits étaient confrontés à des retards d’expédition massifs en raison de problèmes de chaîne logistique. Des produits tels que les modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces de 2021, l’iMac de 2021, l’Apple Pro Display XDR, Mac Studio et Studio Display ont tous été également retardés jusqu’en août, selon Mark Gurman, journaliste à Bloomberg.

On ne sait pas si les retards d’expédition du MacBook Air M2 ont été causés par la demande des consommateurs ou par des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Le MacBook Air M2 est proposé à partir de 1 499 euros, tandis que le MacBook Air M1 est toujours disponible et vendu au prix de 1 199 euros.