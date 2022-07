Microsoft Teams s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité de type Snapchat appelée « Video clip ». Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’enregistrer, d’envoyer et de visionner de courtes vidéos depuis Teams, et de transmettre votre message d’une simple pression sur un bouton.

Les messages peuvent également être lus à votre convenance.

Annoncé lors de la conférence annuelle Inspire de Microsoft, Video clip s’appuie sur des fonctionnalités existantes comme Premier et Mode Ensemble et est conçu pour rendre le travail hybride un peu plus immersif. Ou, comme le dit Microsoft, aider les gens à travailler « de manière synchrone et asynchrone ». En gros, cela signifie qu’ils sont conçus pour rendre vos chats plus immersifs, puisque vous verrez la personne à l’autre bout du message, au lieu de simplement lire les messages.

Microsoft n’a pas précisé quand Video clip sera déployé dans Teams, mais nous a fourni une démo montrant la fonction en action. Lorsque la fonction sera disponible, vous pourrez cliquer sur une nouvelle icône de caméra vidéo au bas d’un chat individuel pour ouvrir votre caméra dans Teams. Vous pourrez alors appuyer sur un bouton d’enregistrement. Les messages de la démo sont limités à une minute, et vous pouvez ensuite cliquer sur un bouton « Revoir » pour lire ou modifier certaines parties du message avant de l’envoyer.

Mais ce n’est là qu’une des nouveautés de Microsoft Teams.

Excel Live, une nouveauté prometteuse

Microsoft travaille également sur Excel Live. Ce dernier s’appuie sur Live Share dans Teams, qui a précédemment été annoncé lors de la Build Developer Conference de la société. Excel Live permet aux gens de collaborer sur des classeurs en temps réel pendant les réunions Teams.

Microsoft Inspire a également vu l’expansion de Microsoft Viva avec Viva Engage, une nouvelle application dans Teams pour aider à créer une communauté et des liens. Elle apporte au lieu de travail un réseau social de type grand public pour susciter l’engagement. Microsoft Storyline et Stories s’inscrivent dans ce contexte, en vous permettant de partager des expériences, de célébrer des événements marquants et de suivre vos collègues préférés.

Les annotations collaboratives complètent la liste des fonctionnalités de Teams annoncées lors d’Inspire. Cette fonctionnalité permettra à tous les participants à la réunion de dessiner, de taper et de réagir sur le contenu partagé lors de la réunion. Cette fonctionnalité est déjà généralement disponible, car elle est alimentée par Microsoft Whiteboard.