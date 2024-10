MacBook Air : Apple double la RAM sans augmenter les prix !

Apple vient d’annoncer que 16 Go de RAM seront désormais le minimum requis pour les MacBook Air M2 et MacBook Air M3, alignant ces modèles sur les autres nouveaux ordinateurs de la marque cette semaine.

La bonne nouvelle, c’est que cette hausse de RAM ne s’accompagne d’aucune augmentation de prix. En effet, malgré cette amélioration de la RAM, le prix de départ du MacBook Air reste fixé à 1 119 euros. Auparavant, il fallait payer un supplément de 300 euros pour obtenir un MacBook Air avec 16 Go de RAM. Si cette décision peut décevoir ceux qui ont acheté récemment, elle constitue une excellente opportunité pour les acheteurs de cette période des fêtes de fin d’année.

Apple avait suscité des critiques l’an dernier en proposant un MacBook Pro M3 avec seulement 8 Go de RAM en configuration de base. Avec l’arrivée de la puce M4 cette semaine, cette décision a été revue, et Apple a maintenant retiré les versions de 8 Go de sa gamme. Cependant, peu auraient parié qu’Apple reviendrait ainsi sur sa gamme existante pour corriger le tir.

Cette nouvelle configuration de base permet donc au MacBook Air d’être plus compétitif face aux autres ordinateurs portables du marché. Ce changement rappelle la décision d’Apple en 2016 de fixer 8 Go comme minimum pour le MacBook Air 13 pouces, en supprimant le modèle 11 pouces de 4 Go peu de temps après.

Le timing de cette décision est également intéressant. Il est largement attendu que le MacBook Air recevra une mise à niveau avec la puce M4 dès le début de l’année prochaine, possiblement dès février. Apple aurait donc pu attendre cette période pour une mise à jour naturelle du produit. Cependant, il semble que la marque souhaite renforcer l’attrait du MacBook Air.

Des MacBook Air dopés pour Apple Intelligence

Avec les nouveaux iMac, Mac mini et MacBook Pro présentés cette semaine, tous les ordinateurs Apple commencent maintenant avec 16 Go de RAM au minimum. En raison des exigences en ressources des Mac Studio et Mac Pro actuels, le modèle de 8 Go disparaît ainsi de la gamme d’ordinateurs d’Apple.

L’explication la plus probable derrière cette augmentation de RAM ? Apple Intelligence, les fonctionnalités d’IA exigeant une quantité de RAM conséquente pour fonctionner de manière optimale. Alors que 8 Go suffisent pour l’iPhone, 16 Go deviennent le nouveau standard pour les ordinateurs fonctionnant avec le système macOS, qui est bien plus ouvert et polyvalent.