Comment regarder l’événement de lancement du Nothing Phone (1) ?

Le Nothing Phone (1), l’un des smartphones les plus attendus de l’été 2022, va faire ses débuts ce mardi 12 juillet prochain. « The Nothing (event): Return to Instinct » sera diffusé en ligne pour que tous puissent le suivre librement. À partir de 17 heures, heure de Paris, le livestream du Nothing Phone (1) divulguera tous les derniers détails le concernant. Cela comprendra le prix du smartphone ainsi que les quelques spécifications encore inconnues.

Vous pouvez regarder le livestream ici même en utilisant la vidéo YouTube intégrée ci-dessous. À en juger par le précédent événement Nothing, il devrait durer environ 30 minutes.

La société derrière la nouvelle étoile montante du marché Android a été fondée par nul autre que Carl Pei, l’un des noms derrière OnePlus. Et si le Nothing Phone (1) n’a pas été officiellement dévoilé, la plupart des détails clés ont été révélés.

Le smartphone sera alimenté par le SoC Snapdragon 778G+ et disposera d’un impressionnant module caméra avec un massif capteur de 50 mégapixels. Nous avons déjà eu droit à quelques échantillons de la caméra, et ils ne nous ont pas déçus.

La partie la plus intéressante du Nothing Phone (1) est peut-être son interface « Glyph ». Cette dernière est l’aspect unique du design du smartphone et comporte un système de 5 bandes LED qui peuvent être utilisées pour communiquer des informations à l’utilisateur.

Une coque transparente à l’arrière

Comment les bandes de LED sont-elles visibles, vous pourriez vous demander ? Eh bien, voici la partie du design du Nothing Phone (1) qui fait le plus tourner les têtes : sa coque arrière est (partiellement) transparente. Cette caractéristique, associée aux bandes LED, en fait un smartphone visuellement étonnant qui se démarque à coup sûr de l’ensemble des smartphones Android au look banal.

Cependant, il y a encore de la place pour des surprises. Nous n’avons pas encore reçu la fiche technique complète du Nothing Phone (1). Plus important encore, son prix est également inconnu. Étant donné que le Nothing Phone (1) est le fruit du travail d’un cofondateur de OnePlus, on peut supposer sans risque de se tromper qu’il ne s’agit pas du prix d’un iPhone.