WhatsApp prévoit d’introduire des légendes pour les documents

S’ajoutant à la liste des fonctionnalités que WhatsApp teste cette année, nous avons une mise à jour pour le partage de documents. La nouvelle fonctionnalité de WhatsApp vous permettra d’ajouter des légendes à un document lors de son partage afin qu’il soit plus facile à trouver.

Un rapport récent de WABetaInfo suggère que la plateforme de messagerie appartenant à Meta teste la possibilité d’ajouter des légendes aux documents sur sa version de bureau. Lors du partage d’un document, un champ de texte apparaîtra désormais pour ajouter la légende. Ceci intervient après que WhatsApp ait récemment introduit la possibilité de partager des documents et des médias d’une taille maximale de 2 Go.

Les documents partagés seront désormais plus faciles à trouver si vous vous souvenez de la légende. C’est analogue à la façon dont vous pouvez ajouter des légendes aux photos et aux vidéos tout en les partageant. Une capture d’écran a également été partagée, qui montre à quoi ressemblera l’interface utilisateur. En voici un aperçu.

Cependant, vous devez savoir que cette fonctionnalité est encore un test et qu’il faudra un certain temps avant qu’elle ne devienne officielle. On s’attend également à ce qu’elle arrive sur WhatsApp pour Android et iOS également. Cependant, il y a des chances qu’elle ne quitte jamais la version bêta de WhatsApp sur Desktop. Il est donc préférable d’attendre plus de détails à ce sujet.

La prise en charge de plusieurs smartphones

En outre, WhatsApp devrait introduire une version mise à jour de la prise en charge de plusieurs appareils, qui vous permettra d’utiliser WhatsApp sur plusieurs smartphones. Cette fonctionnalité, bien qu’elle ne soit pas encore officielle, devrait également prendre en charge la synchronisation des discussions.

La fonctionnalité permettra de synchroniser les discussions entre l’appareil principal et l’appareil compagnon. Mais cela peut prendre un certain temps. Ceci est en cours de développement et il reste à voir quand cette nouvelle capacité arrivera en version bêta puis dans la version stable.