Les premiers échantillons de la caméra du Nothing Phone (1) apparaissent

Le Nothing Phone (1) n’a donc que deux appareils photo. Deux superbes. Pas quatre appareils médiocres. Tout commence par le capteur. Et nous avons choisi le meilleur. Notre caméra principale utilise le capteur phare Sony IMX766 de 50 mégapixels. Pour vous donner des images exceptionnelles à chaque fois. Cela signifie des détails extraordinaires, quelle que soit la lumière, grâce à l’ouverture ƒ/1,88 et à la taille du capteur de 1/1,56 ».

Phone (1) has 2 exceptional cameras.

But it’s better to show you what it can do. So we gave Phone (1) to the team here.

See the results for yourself here: https://t.co/wxgEVyxeYG pic.twitter.com/jBEF5uwEa5

—Nothing (@nothing) July 8, 2022