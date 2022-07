Voici les Nokia 8210 4G, 2660 Flip et 5710 XpressAudio et de la tablette Nokia T10

Trois nouveaux smartphones fonctionnels ont été lancés par HMD Global, la société qui fabrique les smartphones Nokia, comme une alternative pour ceux qui sont fatigués de la technologie et de l’attitude « Always on ». La société a également présenté la tablette Nokia T10 en même temps que ces téléphones.

Nokia T10

Avec un écran HD de 8 pouces et deux haut-parleurs stéréo, le Nokia T10 est une tablette légère et familiale qui rend le streaming, le travail et les appels vidéo agréables. Elle a résisté à l’épreuve du temps car elle a été soumise à des tests de durabilité stricts et a bénéficié de mises à jour de sécurité tous les mois pendant trois ans. L’appareil est équipé d’Android 12 préinstallé, ainsi que de deux années de mises à jour du système d’exploitation.

Spécifications :

Écran : 8 pouces, 16:10, 1 280 x 800 pixels

Caméra frontale : 2 mégapixels, FF

Caméra arrière : 8 mégapixels Main AF, Flash arrière LED

Charge : 10W en USB Type-C

Stockage : 32 Go, support de la carte microSD jusqu’à 512 Go

RAM : 3 Go ;

CPU: Unisoc T606

Système d’exploitation : Android 12, 2 ans de mises à niveau du système d’exploitation et 3 ans de mises à jour de sécurité mensuelles

Caractéristiques audio : Lecture OZO, Microphones : 1, Haut-parleurs : 2

Design : Polycarbonate

Résistance à l’eau (classement IPX) : IPX2

Connectivité : Bluetooth 5.0, prise jack 3,5 mm, WiFi : 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5,0 GHz double bande)

Dimensions : 208 x 123.2 x 9 mm

Poids : 375 g

Capteurs : Capteur de proximité sur les variantes 4G Voice uniquement, Accéléromètre (capteur G), capteur de lumière ambiante et capteur de proximité.

Couleur : Bleu océan

Nokia 8210 4G

Le Nokia 8210 4G est un tout nouveau membre de la gamme « Originals ». Il rend hommage au légendaire Nokia 8210, qui a été présenté en 1999 lors de la Fashion Week de Paris. Le nouveau Nokia 8210 4G, qui s’inspire du feature phone vintage, attire l’attention par son design accrocheur et sa durabilité reconnue, ainsi que par son écran large de 2,8 pouces, la 4G, VoLTE, doté d’une interface utilisateur simple.

La batterie en veille dure des semaines, comme au bon vieux temps. Le Nokia 8210 4G est disponible sur certains marchés dans le monde dans les coloris bleu,

rouge et sable.

Nokia 2660 Flip

Le design flip du Nokia 2660 Flip rapproche le micro et l’écouteur de vous, ce qui facilite la gestion des appels. Un grand écran, la compatibilité avec les appareils auditifs, une excellente autonomie de la batterie et de gros boutons assurent une expérience sans faille. Le bouton d’urgence vous permet de contacter rapidement vos proches.

Cinq contacts seront avertis en cas d’imprévu afin qu’ils puissent envoyer de l’aide. Le socle de charge Nokia est parfait si vous voulez toujours savoir où se trouve votre smartphone et s’il est en charge. Le Nokia 2660 Flip est également livré avec HAC et un socle de charge Nokia, tandis que le Nokia 8210 4G est livré avec le jeu Snake déjà installé.

Spécifications

Écran : 2,8 pouces, 16 h 10, 1 280 x 800 pixels

Double connectivité 4G transparente avec VoLTE

Batterie amovible de 1 450 mAh

Support micro-SD jusqu’à 32 Go

Bluetooth 5.0

Système d’exploitation Series 30

Caméra, radio FM

Support HAC (Hearing Aid Compatibility)

Nokia 5710 XpressAudio

Ce que les clients appréciaient dans le Nokia 5310 est amélioré dans le Nokia 5710 XpressAudio. L’expérience audio passe au niveau supérieur et répond aux exigences des consommateurs contemporains grâce à une batterie plus grande, des touches de contrôle audio spécifiques et des écouteurs sans fil intégrés. Les écouteurs sont gardés en sécurité et chargés lorsqu’ils ne sont pas utilisés, car ils sont cachés sous un élégant curseur à l’arrière du smartphone. L’appareil est doté de deux haut-parleurs qui produisent des voix réalistes, des basses riches et des aigus plus nets.

Spécifications

Double veille LTE avec support VoLTE

Radio FM, égaliseur

Bluetooth 5.0

Casque : 3,5 mm

Autonomie de 2,4 heures en communication et jusqu’à 4 heures de lecture de musique avec une seule charge

Système d’exploitation Series 30

128 Mo de RAM avec prise en charge d’une capacité de stockage externe pouvant atteindre 32 Go

Couleurs : Rouge/Blanc et Rouge/Noir

Prix et disponibilité

La tablette Nokia T10 avec un modèle Wi-Fi 3 Go/32 Go coûtera 129 euros, tandis que la version LTE avec la même configuration de mémoire est vendue au prix de 149 euros.

Le Nokia 8210 4G et le Nokia 2660 Flip sont proposés au prix de 79,99 euros et seront disponibles en trois couleurs différentes. Le support de charge Nokia supplémentaire pour le Nokia 2660 sera acheté séparément pour 10 euros.

Le Nokia 5710 XpressAudio sera disponible à l’achat dans les couleurs rouge/blanc et rouge/noir au prix de 89,99 euros.