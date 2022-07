La fuite des boîtiers du Galaxy Z Fold 4 laisse entrevoir une mise à jour décevante du design

Dans moins de deux mois, Samsung devrait révéler sa prochaine génération de smartphones pliables. Si l’on se fie au flux constant de fuites et de rumeurs, la sélection de cette année pourrait ne pas être si excitante, du moins pour ceux qui ont déjà expérimenté ces appareils auparavant.

Bien sûr, il y aura des mises à niveau à l’intérieur, notamment en ce qui concerne les spécifications, et il y aura sans aucun doute des améliorations en matière de durabilité et de fiabilité. Cependant, en termes de fonctionnalités de base et de design externe, il pourrait ne pas y avoir beaucoup d’améliorations, et les changements pourraient être trop subtils pour faire une différence. Comme pour prouver ce point, les étuis de ces smartphones pourraient avoir une apparence familière sans surprise, du moins d’après les fuites avant le lancement officiel.

Pour être juste, le Galaxy Z Fold 4 portera toujours une tonne de fonctionnalités phares, au moins quand il s’agit des spécifications. Il y a le Snapdragon 8+ Gen 1, pour commencer, et probablement 12 Go ou plus de mémoire vive (RAM). La capacité de stockage serait également doublée, de sorte que vous pourrez en acheter un avec 1 To de stockage. Le capteur photo principal pourrait également être mis à niveau à 50 mégapixels, mais c’est à peu près tout en ce qui concerne les mises à niveau de base, au moins sur la base des fuites.

Extérieurement, le Galaxy Z Fold 4 ne devrait pas changer autant, avec seulement une très légère augmentation de la taille de l’écran grâce à une diminution de la taille des bords d’écran. La conception globale reste toujours la même, ce qui signifie que le S Pen est toujours un accessoire externe et un achat séparé.

Ces détails non officiels sont apparemment confirmés par le revendeur d’accessoires MobileFun, qui a partagé quelques images d’étuis pour le smartphone pliable.

Un sosie du Galaxy Z Fold 3

Personne ne vous en voudra si vous confondez ces étuis divulgués avec le modèle Galaxy Z Fold 3. Vous pourriez même commencer à vous demander si la source a fait une erreur ou a été induite en erreur en pensant que ceux-ci sont pour le prochain smartphone pliable. Bien sûr, ils sont encore non officiels, donc cela pourrait être le cas, mais la fuite correspond à ce que nous avons entendu jusqu’à présent. En termes d’apparences et de fonctionnalités externes, le Galaxy Z Fold 4 sera un sosie du Galaxy Z Fold 3.

Cependant, la partie la plus décevante de cette fuite est que Samsung n’a apparemment toujours pas trouvé la meilleure façon de placer le S Pen à côté du Galaxy Z Fold 4. L’étui folio qu’il a lancé avec le Galaxy Z Fold 3 semble toujours être la méthode officiellement bénie. Il y a eu beaucoup de conceptions alternatives de tiers lancées depuis lors, et il est à la limite du ridicule que Samsung n’ait toujours pas été en mesure de proposer un meilleur design un an plus tard.

Cependant, il y a un nouvel ajout à la gamme d’accessoires pour le smartphone pliable. Samsung va apparemment vendre un protecteur d’écran officiel, ce qui est une décision intelligente étant donné la difficulté de remplacer le protecteur. Cela dit, les propriétaires doivent toujours être prudents lorsqu’ils appliquent ou remplacent le protecteur intégré, car ils pourraient complètement ruiner l’onéreux Galaxy Z Fold 4 dans le processus.