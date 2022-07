Stranger Things 4 dépasse le milliard d’heures de visionnage sur Netflix

Si vous êtes abonné à Netflix, vous avez probablement entendu parler de Stranger Things. Facilement l’une des meilleures séries télévisées Netflix que vous pouvez regarder, la série a une fanbase dédiée qui attend avec impatience les nouvelles saisons et les nouveaux épisodes. Après que Netflix a publié le deuxième volume de la saison 4 de Stranger Things la semaine dernière, la société a publié sur son blog un communiqué indiquant que la série Stranger Things avait dépassé le milliard d’heures de visionnage dans le monde.

Stranger Things 4 a réussi à enregistrer 1,15 milliard d’heures de visionnage dans les 28 premiers jours de la sortie de chaque partie. Avec ce record, Stranger Things est devenue la deuxième série, après Squid Game, à être la série la plus regardée sur Netflix. Squid Game, qui conserve toujours sa première place, après avoir franchi le cap des 1,65 milliard d’heures de visionnage dans les 28 premiers jours de diffusion.

Il est également révélé que les 7 premiers épisodes de Stranger Things S4 ont enregistré 930,32 millions d’heures sur leurs 28 premiers jours, tandis que les épisodes 8 et 9 ont obtenu 221 millions d’heures dans le monde entier du 27 juin au 3 juillet.

Toutefois, Stranger Things est la série télévisée de Netflix la plus regardée en anglais. La deuxième série télévisée en anglais la plus populaire sur Netflix est la deuxième saison de Bridgerton. Netflix a également mentionné que Stranger Things figurait dans le Top 10 dans 93 pays. Cela témoigne du fait que Netflix a des fans dans le monde entier.

Une série qui bat de nombreux records

« La série qui bat tous les records a attiré 301,28 millions d’heures de visionnage, ce qui en fait le titre le plus regardé cette semaine et le place dans le Top 10 de 93 pays. La série occupe la première place de la liste des séries TV anglaises les plus populaires avec 1,15 milliard d’heures de visionnage. En outre, les saisons 1 à 3 ont conservé leur place sur la liste des séries TV en anglais — la saison 1 avec 34,47 millions d’heures de visionnage, la saison 2 avec 30,26 heures de visionnage et la saison 3 avec 30,28 millions d’heures de visionnage cette semaine », déclare la société.

Cette information intervient alors que les frères Duffer ont annoncé une série dérivée de Stranger Things en live-action basée sur une idée originale. Ils ont également promis que la série dérivée ne concernerait pas les personnages existants comme Eleven, Steve ou Dustin. Nous devrons attendre de voir comment cela se passe. Alors, avez-vous déjà regardé Stranger Things ?