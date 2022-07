Les nouveaux écouteurs sans fil de ASUS peuvent se convertir en écoute filaire

Cette idée n’est pas unique : de nombreux écouteurs supra-auriculaires fonctionnent à la fois en mode filaire et sans fil. Mais, les marques d’écouteurs aiment faire l’autruche et ignorer les avantages de l’audio filaire. Le fait que ASUS propose une solution deux en un est donc une agréable surprise.

Les nouveaux écouteurs ASUS ROG Cetra True Wireless Pro sont dotés d’un câble audio USB-C détachable (avec un DAC ESS 9280 Quad intégré et un micro antibruit). Essentiellement, ce sont des écouteurs à la fois filaires et sans fil . Lorsque vous voulez pousser les pilotes de 10 mm des écouteurs à leur limite (et profiter d’un décalage nul), vous pouvez simplement les attacher au câble du casque inclus.

Les écouteurs sans fil sont pratiques, mais ils sont rarement la meilleure option pour les joueurs. Même les meilleurs codecs audio Bluetooth s’accompagnent d’une certaine latence, et si vous voulez jouer sans décalage audio, vous devez faire face à une baisse de la qualité sonore. La solution, du moins aux yeux de ASUS, pourrait être plus simple que vous ne le pensez.