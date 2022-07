Google Hangouts ne fonctionne plus sur Android et iOS, la bascule commence

Les derniers jours de Google Hangouts sont arrivés, car l’application de messagerie abandonnée a finalement cessé de fonctionner pour de nombreux utilisateurs iOS et Android. Cela ne devrait pas être un choc ; Google a commencé à transférer les utilisateurs de Google Hangouts vers Google Chat en 2020, et a pleinement annoncé la fin de vie du produit plus tôt ce mois-ci.

Tous les utilisateurs de Google Hangouts ne seront pas touchés dans un premier temps, selon 9to5Google, et le changement a jusqu’à présent principalement touché les utilisateurs des applications mobiles Hangouts, qui n’ont pas vu de mises à jour récemment.

Google tient définitivement la main des utilisateurs lorsqu’il s’agit d’effectuer la mise à jour de Chat. Les utilisateurs qui tentent d’ouvrir les applications mobiles concernées seront accueillis par une invite « Il est temps de passer à Chat dans Gmail », ce qui constitue une mise à niveau forcée.

Les applications Android et iOS ne sont pas les seules à être touchées. Google désactive également l’extension Chrome Hangouts pour le bureau, tandis que la fonction Hangouts classique dans la barre latérale de Gmail devrait disparaître dans le courant du mois.

Google a fait savoir aux utilisateurs qu’elle est prête à transférer automatiquement les données de Google Hangouts vers Google Chat, mais leur a conseillé de se rendre ici s’ils veulent télécharger des données sur l’application avant qu’elle n’atteigne sa fin de vie.

Il faut passer à Google Chat

Les utilisateurs qui font le saut vers Google Chat pourraient bien être récompensés, car Google a annoncé dans un article de blog qu’il a « de grandes ambitions pour l’avenir de Chat, et au cours des prochains mois, vous verrez encore plus de fonctionnalités comme les appels directs, le fil de discussion en ligne dans les Espaces et la possibilité de partager et de visualiser plusieurs images ».

Si vous utilisez toujours Google Hangouts et que vous souhaitez effectuer la mise à niveau avant que Google ne vous y oblige, cliquez ici pour télécharger l’application Google Chat.