Microsoft Teams permettra d’ouvrir le contenu des réunions partagées dans une nouvelle fenêtre

Le développement est en cours pour une mise à jour de Microsoft Teams qui introduira la possibilité d’ouvrir le contenu des réunions partagées dans une nouvelle fenêtre, alors que la société continue d’améliorer son logiciel de vidéoconférence.

La société a publié peu d’informations sur cette nouvelle fonctionnalité, expliquant simplement que les utilisateurs pourront « faire apparaître le contenu partagé dans une fenêtre séparée ».

La mise à jour a été ajoutée à la feuille de route des produits Microsoft 365 cette semaine et devrait être déployée pour les utilisateurs de Teams en août. La nouvelle fonctionnalité sera prise en charge sur les versions Web et client de bureau de la plateforme de collaboration, y compris Windows et macOS. Ces dernières années, les routines de travail hybrides nous ont vu nous tourner vers les plateformes de vidéoconférence pour accomplir notre travail, ce qui a conduit les entreprises à investir pour améliorer fréquemment leurs produits.

Cette nouvelle fonctionnalité n’est pas encore connue, mais il est probable qu’elle fonctionnera de la même manière que les utilisateurs peuvent déjà ouvrir les chats Teams dans une nouvelle fenêtre.

On peut penser que cette évolution sera bénéfique pour les employés et qui utilisent plusieurs écrans professionnels, car elle permettra aux participants de voir les personnes présentes à l’appel et de vérifier les fichiers partagés et les flux de discussion tout en visualisant le contenu partagé par les présentateurs.

Parfait pour le travail hybride

Cette annonce fait suite aux améliorations apportées au sous-titrage CART, aux sous-titres en direct avec attribution à l’orateur et à la transcription en direct, ainsi qu’à l’introduction d’effets d’arrière-plan dans Teams sur les navigateurs Web.

Ces fonctionnalités étaient prévues pour une sortie en juin 2022 et ont été rendues disponibles vers la fin du mois, ce qui laisse espérer que Microsoft livrera sa nouvelle mise à jour pop-out avant la fin de l’été.