La montre OnePlus Nord Watch devrait être lancée très prochainement

La OnePlus Watch a été lancée en mars 2021, et il semble que le moment soit venu d’avoir une nouvelle itération de la smartwatch : une source fiable indique qu’une OnePlus Nord Watch plus abordable va être dévoilée très bientôt.

Cette information émane de Mukul Sharma, qui précise qu’un lancement de la OnePlus Nord Watch est « imminent » — bien que nous n’ayons pas trop de détails supplémentaires. Apparemment, la production en série a maintenant commencé dans plusieurs régions d’Europe et d’Eurasie.

[Exclusive] Serial production of the OnePlus Nord Watch has now begun in several European and Eurasian regions. Launch is imminent.

Expect the watch to be more of a budget-oriented product, WearOS is highly unlikely.

