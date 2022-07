TikTok aurait renoncé à ses projets de shopping en direct en Europe et aux États-Unis

TikTok peut sembler être une machine de divertissement mondiale inarrêtable, mais au moins une partie de l’offre de la société ne prend pas tout à fait le dessus. Selon le Financial Times, TikTok réduit ses projets de commerce en direct en Europe et aux États-Unis, après que les premiers lancements n’aient pas été couronnés de succès.

TikTok teste le commerce en direct au Royaume-Uni depuis la fin de l’année dernière, en commençant par un événement multimarque appelé « On Trend » en décembre dernier. Mais le Financial Times a rapporté que ces livestreams de shopping n’ont pas attiré de grandes audiences et n’ont pas déclenché beaucoup de ventes, et certains des créateurs impliqués dans les premiers projets TikTok Shop ont abandonné.

TikTok avait prévu de déployer Shop en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, et espérait le lancer aux États-Unis dans le courant de l’année, mais a déclaré au Financial Times qu’il se concentrait actuellement uniquement sur la réussite du produit au Royaume-Uni. Il est également en ligne dans plusieurs pays d’Asie, où le concept est plus mature.

Les achats en ligne en direct, menés par des créateurs et des influenceurs, représentent une activité énorme pour le propriétaire de TikTok, ByteDance. Douyin, la version chinoise de TikTok, également détenue par ByteDance, a vu ces ventes en direct devenir d’énormes événements culturels qui rapportent gros aux revendeurs, aux créateurs et aux plateformes.

Une concurrence accrue déjà

Mais jusqu’à présent, il n’y a pas beaucoup d’éléments qui permettent de penser que le modèle de commerce électronique en direct fonctionnera partout. De plus, alors que le shopping social continue de se développer, la concurrence pour devenir le foyer de ce shopping va être féroce.

Pourtant, il ne faut pas exclure TikTok. L’application continue d’être une plateforme centrale, où un grand nombre de personnes passent leur temps et, de plus en plus, leur argent. L’engagement de TikTok en faveur de cette idée n’est pas remis en question non plus : l’entreprise construit et teste des expériences de shopping dédiées depuis plus d’un an, et teste actuellement un onglet TikTok Shop dans l’application en Indonésie.