WhatsApp a banni 1,9 million de comptes en mai

WhatsApp publie des rapports mensuels sur la sécurité des utilisateurs, se conformant ainsi aux règles informatiques 2021, et nous avons maintenant sa version de juillet. Dans le cadre du dernier rapport mensuel sur la sécurité des utilisateurs, la plateforme de messagerie appartenant à Meta, WhatsApp, a révélé qu’elle a banni environ 1,9 million de comptes en mai.

Selon le dernier rapport mensuel sur la sécurité des utilisateurs, WhatsApp a interdit 19 100 000 comptes entre le 1er et le 30 mai 2022. L’idée de bannir régulièrement des comptes est de prévenir tout comportement nuisible sur la plateforme de messagerie.

Pour cela, WhatsApp utilise un système de détection des abus, qui comprend trois étapes d’un compte : à l’inscription, pendant la messagerie et en réponse à des commentaires négatifs. Ceux-ci sont analysés sur la base des rapports des utilisateurs et bloqués avec l’aide d’une équipe dédiée.

Un porte-parole de WhatsApp a déclaré : « WhatsApp est un leader de l’industrie dans la prévention des abus, parmi les services de messagerie chiffrés de bout en bout. Au fil des ans, nous avons constamment investi dans l’intelligence artificielle et d’autres technologies de pointe, des scientifiques et des experts en données, ainsi que des processus, afin de préserver la sécurité de nos utilisateurs sur notre plateforme. Conformément aux règles informatiques 2021, nous avons publié notre rapport pour le mois de mai 2022. Ce rapport sur la sécurité des utilisateurs contient des détails sur les plaintes des utilisateurs reçues et les mesures correspondantes prises par WhatsApp, ainsi que les propres actions préventives de WhatsApp pour lutter contre les abus sur notre plateforme. Comme le montre le dernier rapport mensuel, WhatsApp a banni plus de 1,9 million de comptes au cours du mois de mai ».

Une plus grande transparence prochainement

Le rapport révèle également que sur 303 appels de bannissement, seuls 23 comptes WhatsApp ont été restaurés après un bannissement en mai. Pour rappel, WhatsApp a banni 16 66 000 comptes en avril et 18 05 000 comptes en mars de cette année.

WhatsApp vise à introduire davantage de transparence dans ce processus en ajoutant plus d’informations dans les futurs rapports. Il est également prévu d’ajouter un moyen pour les utilisateurs de demander une révision du bannissement. Cependant, nous ne savons pas quand et si cela sera introduit.