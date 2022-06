WhatsApp pourrait permettre d’ajouter des avatars pendant les appels vidéo

Meta a récemment introduit les avatars sur Instagram après les avoir initialement introduits sur Facebook pour rivaliser avec les Bitmoji de Snapchat et les Memoji d’Apple. Il semble que cette fonctionnalité soit bientôt étendue à WhatsApp, comme le suggère le dernier rapport de WABetaInfo.

Un rapport récent de WABetaInfo suggère que WhatsApp teste l’introduction d’avatars dans les appels vidéo. Ceci a été repéré sur la version bêta de WhatsApp pour Android. La fonctionnalité permettra aux gens d’ajouter leurs avatars pendant un appel vidéo.

Il y aura une option pour « Passer à l’avatar », en cliquant dessus, vos avatars apparaîtront pendant l’appel. Le rapport comprend une capture d’écran de la fonctionnalité. Voici un aperçu de ce à quoi elle ressemble.

Cependant, cette fonctionnalité est en cours de développement et n’est donc pas fonctionnelle. Mais, ce ne sera pas la seule utilité des avatars sur WhatsApp. Il est également révélé que les gens seront bientôt en mesure d’envoyer des avatars en tant qu’autocollants à des discussions WhatsApp individuelles et de groupe, comme sur Instagram et Facebook.

Un « éditeur d’avatars »

De plus, l’application disposera également d’un « éditeur d’avatars » qui permettra aux utilisateurs de personnaliser et de configurer facilement leurs avatars, comme sur Instagram et Facebook. Il est fort probable qu’une option permettant de synchroniser les avatars Facebook et Instagram soit également proposée. Cette fonctionnalité serait accessible aux utilisateurs d’Android et d’iOS.

Bien que cela ressemble à une fonctionnalité amusante de WhatsApp, nous ne savons pas vraiment quand elle deviendra officielle. Nous nous attendons d’abord à une version bêta, suivie d’une éventuelle version générale. Lorsque cela se produira, on peut s’assurer de vous fournir une mise à jour.