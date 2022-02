Meta introduit des avatars pour les Stories et les DM de Instagram

Meta, société mère de Facebook, introduit maintenant quelque chose de nouveau pour Instagram. Le géant des réseaux sociaux a annoncé dans un communiqué de presse plus tôt dans la journée qu’Instagram ajoute de nouveaux avatars à la plateforme pour les messages directs (DM) et les Stories. Cette fonctionnalité est disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Initialement disponibles depuis Facebook et Messenger, les avatars imitent l’apparence et la personnalité d’une personne, permettant de se représenter sous une autre forme. Plusieurs années plus tard, l’entreprise ajoute donc la fonctionnalité à Instagram et la rend plus adepte du monde virtuel.

Le PDG et fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, l’a également annoncé depuis son compte officiel Facebook et a montré un GIF des nombreuses fonctionnalités à venir sur l’application. L’intégration améliorera également la fonction avatars de l’application Facebook afin d’offrir plus d’options d’immersion dans le monde moderne.

La fonctionnalité deviendra plus interactive, notamment en ce qui concerne la configuration en fonction des préférences de chacun.

Dans le communiqué de presse, Meta a déclaré que les avatars n’arrivent pas seulement dans les Stories et DM d’Instagram, mais qu’ils s’adapteront davantage à l’utilisateur. Les options de personnalisation de Meta sont étendues et offrent de nombreux choix sur lesquels on peut se concentrer et s’adapter à son look. Des maillots NFL pour crier le nom de son équipe préférée sont également proposés sur la plateforme. En outre, des appareils auditifs et des fauteuils roulants sont également disponibles ici pour une expérience plus inclusive pour les personnes handicapées.

Meta vous fait savoir que vous pouvez créer trois avatars différents pour chacun de vos réseaux sociaux : un pour Facebook et Messenger, un autre pour Instagram, et un troisième pour la VR.

« Depuis que nous avons révélé notre vision à long terme du Métaverse lors de la conférence Connect 2021, nous avons continué à développer cette nouvelle évolution de la technologie sociale, en vue d’un avenir où vous pourrez vous asseoir dans la même pièce que des êtres chers qui se trouvent en réalité à des milliers de kilomètres ou travailler naturellement avec une équipe talentueuse répartie dans le monde entier », a écrit Aigerim Shorman, directeur général des avatars et de l’identité chez Meta.

Meta et son orientation vers le Métaverse

Meta mobilise ses changements qu’elle vise à mettre en vedette pour le Métaverse, quelque chose que la société a prévu depuis longtemps déjà, apportant les changements maintenant. L’un des changements annoncés serait des services de suivi des émotions qui visent à regarder dans les yeux de la personne pour créer des avatars réalistes et des représentations virtuelles de la personne pour le monde numérique.

Cependant, Meta fait également face à des revers, notamment avec l’annulation des plans pour le logiciel et le système d’exploitation supposés pour les casques Oculus Quest. Néanmoins, Meta a toujours l’intention d’apporter le Métaverse pour que les gens l’utilisent bientôt et s’aventurent dans le monde numérique qui les emmènera dans une nouvelle vie.

Pour l’instant, le monde devra attendre et faire l’expérience des représentations virtuelles par les avatars qui sont actuellement disponibles sur Instagram.