Le téléobjectif du Galaxy S23 pourrait décevoir les amateurs de photographie

Nous sommes à environ deux mois du prochain grand événement Unpacked de Samsung, mais les rumeurs sont principalement axées sur le flagship de l’année prochaine à la place.

Étant donné ce que nous avons entendu jusqu’à présent sur le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4, il n’y a peut-être pas beaucoup de raisons de s’enthousiasmer pour les prochains smartphones pliables. À moins que les prix ne baissent considérablement et que la fiabilité n’augmente de manière significative, de nombreux consommateurs verront toujours ces appareils comme des articles de niche et de luxe. Naturellement, davantage de consommateurs attendent avec impatience la série Galaxy S23 dont le lancement est prévu en 2023, mais cela aussi pourrait être une déception, surtout pour ceux qui espèrent que Samsung va améliorer ses actions en matière de photo.

Pour être honnête, les capteurs photo de Samsung ne sont pas si mauvais.

Le Galaxy S23 pourrait ne pas s’affranchir de la tradition, du moins d’après les informations recueillies par GalaxyClub. Selon les sources du site néerlandais, le fleuron de 2023 ne bénéficiera pas d’une mise à niveau de la caméra téléobjectif. Ce seul fait peut être un peu décourageant, mais ce n’est qu’une partie de l’histoire de la caméra du Galaxy S23, que certains photographes mobiles passionnés pourraient trouver regrettable étant donné la concurrence sur le marché.

Le téléobjectif du Galaxy S23 aurait le même capteur 10 mégapixels que le Galaxy S22 de cette année, ainsi que la même capacité de zoom optique 3x. Il convient de noter que Samsung n’a que récemment mis à niveau cette caméra en 2022. Alors que d’autres entreprises ont déjà adopté des niveaux de zoom optique 5x ou plus, Samsung semble traîner les pieds dans ce domaine.

D’autres déceptions

Malheureusement, ce n’est pas la seule chose qui pourrait rester inchangée. Le Galaxy S23 Ultra devrait, selon les rumeurs, être équipé de l’un des capteurs 200 mégapixels de Samsung pour son capteur photo principal, mais les modèles Galaxy S23 et Galaxy S23+, moins chers, pourraient conserver le même capteur 50 mégapixels que le Galaxy S22. Encore une fois, Samsung pourrait prendre son temps.

Cependant, un problème plus important est la caméra ultra-large du Galaxy S23, qui est censée utiliser toujours le même capteur de 12 mégapixels que nous avons vu depuis le modèle Galaxy S20 5 G. Non seulement il n’a reçu aucune mise à niveau — du moins selon les sources — mais il est vraiment désuet face à la concurrence. Quelques smartphones rivaux centrés sur la photographie ont adopté la stratégie consistant à utiliser essentiellement les mêmes capteurs pour leurs caméras large et ultra-large, réduisant ainsi l’écart de qualité entre les deux.