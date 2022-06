Apple devrait augmenter les prix de l’iPhone 14 Pro

by

Apple travaille jour et nuit pour que la prochaine génération d’iPhone soit prête pour le prime time, et selon de nouvelles informations qui ont atteint le Web cette semaine, la société prévoit également une augmentation en termes de prix.

Plus précisément, l’informateur The Gallox affirme sur Twitter qu’Apple pourrait rendre les modèles iPhone 14 Pro plus chers que les appareils qu’ils remplacent, l’appareil de 6,1 pouces devant commencer à pas moins de 1 099 dollars.

À l’heure actuelle, l’iPhone 13 Pro le moins cher est proposé à 1 159 euros (999 dollars).

Dans le même temps, une augmentation de prix est également attendue pour l’iPhone 14 Pro Max, puisque le modèle de base devrait être vendu à 1 199 dollars. Il s’agit également d’une hausse de prix notable, car l’iPhone 13 Pro Max actuel peut être acheté pour 1 259 euros (1 099 dollars).

Apple devrait présenter quatre modèles d’iPhone différents cette année, mais la nouvelle gamme sera marquée par plusieurs changements notables.

iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max – A16 Bionic

– 6.1 | 6.7 inch 120hz Amoled Display

– 48/12/12 cameras

– 128/256/512/1TB storage & 8gb ram

– 3,200 | 4,323mah battery

– Always On Display

– Face ID

– iOS 16 $1099 | $1199

4 modèles d’iPhone

Le format iPhone mini, par exemple, est en train de disparaître en raison des mauvaises ventes, et Apple l’abandonne donc complètement. En revanche, la gamme iPhone 14 comprendra un tout nouvel appareil de 6,7 pouces, appelé iPhone 14 Max ou iPhone 14 Plus, qui sera une version plus grande de l’iPhone 14 standard.

On s’attend également à ce que le géant de la technologie apporte des changements assez importants aux modèles Pro, notamment la disparition de l’encoche. Sans encoche, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max utiliseront un écran poinçonné, analogue à celui qui est déjà utilisé par les fabricants d’appareils Android, bien qu’il y ait deux trous au lieu d’un.

Bien sûr, tout est actuellement au stade de la rumeur, donc il vaut mieux ne rien prendre pour acquis jusqu’à ce que des fuites plus fiables aient lieu.