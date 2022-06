Voici les écouteurs Huawei FreeBuds Pro 2 avec une annulation du bruit de 47 dB

Plus tôt ce mois-ci, Huawei a également annoncé le Freebuds 5i qui avait une capacité d’annulation active du bruit allant jusqu’à 42 dB. Il prend en charge une fonction de lecture automatique, de sorte que le son s’interrompt lorsque les écouteurs sont retirés, et reprend dès qu’ils sont replacés dans l’oreille.

Ensuite, les écouteurs disposent d’une fonction d’annulation du bruit qui prend en charge trois modes différents : le mode général, le mode confort et le mode ultra. Il existe un mode « Conscience » qui améliore le son de l’environnement ambiant. En outre, les écouteurs sont conformes à la norme IP54 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Les nouveaux écouteurs entièrement sans fil de Huawei sont dotés de deux haut-parleurs et de trois microphones pour une annulation du bruit de 47 dB . Les Freebuds Pro 2 sont dotés d’un double système sonore haute résolution qui prend en charge la plus grande gamme de fréquences pour des écouteurs Huawei, allant de 14 Hz à 48 k Hz. Ils sont également dotés d’un égaliseur adaptatif qui permet aux écouteurs d’apprendre comment l’utilisateur les porte et d’ajuster le son en conséquence.

Les Huawei FreeBuds Pro 2 sont disponibles en trois coloris : Silver Blue (bleu), Silver Frost (noir) et Ceramic White (blanc) Leur prix est de 199 euros. Les personnes qui précommanderont les écouteurs recevront gratuitement le Huawei Band 7. L’expédition des écouteurs commencera le 11 juillet et ils sont disponibles en précommande dès maintenant.