La sortie du casque AR/VR d’Apple va probablement sortir en janvier 2023

9to5Mac indique que l’analyste de la chaîne d’approvisionnement avait précédemment prédit que le fabricant de l’iPhone entrerait sur le marché de la réalité mixte en 2022. Cependant, le dispositif d’Apple dont on parle est confronté à plusieurs problèmes de logiciel et de matériel qui auraient repoussé ses débuts tant attendus .

En tant que tel, il existe de nombreuses prédictions concernant la date de sortie du casque AR/VR d’Apple. Et la dernière en date vient du réputé divulgateur et analyste de toutes sortes de choses concernant Apple, Kuo.