Microsoft Edge obtient de nouvelles fonctionnalités de performance pour les jeux sur Xbox et PC

Aujourd’hui, Microsoft rend son navigateur Edge un peu plus convivial pour les joueurs grâce à certaines améliorations apportées aux jeux Xbox et PC. Outre une nouvelle page d’accueil axée sur les jeux et l’intégration des jeux occasionnels, Edge bénéficie également d’un renforcement de la clarté pour améliorer les flux Xbox Cloud Gaming et d’un mode d’efficacité pour empêcher Edge d’accaparer les ressources du PC lorsqu’un jeu est en cours.

« Microsoft est à fond dans le jeu », a déclaré la vice-présidente de Microsoft, Liat Ben-Zur. « Et comme nous l’avons récemment annoncé, nous construisons une plateforme pour les 20 prochaines années qui offre les jeux que les joueurs veulent sur tous les appareils qu’ils veulent jouer ».

La première chose que les joueurs remarqueront est une nouvelle page d’accueil de jeu sur leur navigateur Edge. Les utilisateurs connectés à Edge avec leur compte Xbox verront leur bibliothèque de jeux et les actualités liées aux jeux dès qu’ils lanceront le navigateur, plutôt que les actualités et la météo. Les utilisateurs disposant d’un abonnement Game Pass Ultimate peuvent lancer et jouer à des jeux Xbox Cloud directement à partir du navigateur. Il y a même un nouveau menu de jeux dans Edge qui comprend des jeux occasionnels et d’arcade gratuits comme Microsoft Solitaire.

Le nouveau navigateur Edge offre également un grand nombre de fonctionnalités destinées à améliorer la jouabilité.

Microsoft ajoute une fonction Clarity Boost pour Xbox Cloud Gaming. Il s’agit d’une fonction d’upscaling spatial conçue pour rendre les jeux diffusés sur Xbox plus clairs et plus nets. Microsoft a testé cette fonction au cours des 6 derniers mois, et l’amélioration est perceptible grâce à un ensemble d’améliorations de mise à l’échelle côté client qui renforcera la qualité visuelle du Xbox Cloud Gaming.

Un nouveau mode d’efficacité

Toutes les mises à jour ne concernent pas le cloud gaming. Le nouveau mode d’efficacité est l’ajout le plus intéressant pour les joueurs sur PC. Les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 pourront bénéficier de l’activation de ce mode d’efficacité dans Edge, et il empêchera le navigateur de prendre des ressources lorsqu’un jeu est ouvert. « Avec cette fonctionnalité, vous n’avez pas besoin de fermer le navigateur pour jouer et de le rouvrir lorsque vous avez terminé. Dès que vous fermez le jeu, Microsoft Edge quittera le mode Efficacité et vous permettra de reprendre là où vous en étiez », explique Liat Ben-Zur.

La société a déclaré que les nouvelles fonctionnalités sont disponibles dès maintenant pour toute personne exécutant Edge sur des appareils Windows 10 ou Windows 11, bien que cela puisse ne s’appliquer qu’aux États-Unis actuellement.

Si vous ne vivez pas aux États-Unis ou si vous ne voyez pas les nouvelles options de jeu sur votre navigateur Edge, il se peut que ce soit simplement une question d’attendre que le déploiement arrive.