Les Huawei FreeBuds Pro 2 vont-ils concurrencer les AirPods Pro ?

Huawei a annoncé les écouteurs sans fil FreeBuds Pro en 2020, et c’était l’une des meilleures paires d’écouteurs entièrement sans fil que l’on pouvait acheter. Ils offraient une qualité sonore riche et excellente, et l’annulation du bruit était également excellente. Selon une nouvelle source, les écouteurs sans fil Huawei FreeBuds Pro 2 seront annoncés dans quelques jours seulement, et nous avons déjà quelques informations les concernant.

Selon Roland Quandt de WinFuture, les Huawei FreeBuds Pro 2 ressembleront beaucoup aux écouteurs sans fil AirPods Pro d’Apple. Sa forme est très analogue, mais ils auront une tige plus courte et plus large. Heureusement, il sera plus courbé que les écouteurs FreeBuds Pro de première génération, qui sont plus carrés. Le dispositif est censé être disponible dans quelques jours, et un tweet officiel de Huawei suggère que nous verrons le FreeBuds Pro 2 officiellement très bientôt.

It’s time to add a new stylish accessory to your daily rotation. Prepare for something new. pic.twitter.com/CRcJ3yNN03 —Huawei Mobile (@HuaweiMobile) June 20, 2022

WinFuture affirme que les FreeBuds Pro 2 ont été développés en collaboration avec la société audio française Devialet. Les écouteurs seront dotés d’une configuration à deux haut-parleurs avec une gamme de fréquences allant de 14 à un impressionnant 48 000 Hz. Les écouteurs seront dotés de la technologie Hi-Res Audio et d’un « Triple Adaptive Equalizer » qui permet d’ajuster simultanément le volume et la position du son.

En outre, les Huawei FreeBuds Pro 2 seront dotés d’une fonction d’annulation du bruit en trois étapes qui peut réduire le bruit jusqu’à 47 dB. Il y a trois microphones, qui devraient être alimentés par l’IA pour améliorer la qualité audio lors des appels.

En ce qui concerne la batterie, WinFuture affirme que le FreeBuds Pro 2 offrira jusqu’à 4 heures de lecture de musique avec la fonction d’annulation du bruit activée et jusqu’à 6,5 heures sans ANC. La batterie offrirait jusqu’à 30 heures en utilisant l’étui, qui sera également doté d’une certification IP54.

Un lancement à 200 euros ?

Les Huawei FreeBuds Pro 2 seront disponibles en trois coloris : Blue Silver, Ceramic White et Frost Silver. Nous ne connaissons pas le prix exact des nouveaux écouteurs, mais nous nous attendons à ce qu’ils soient annoncés pour environ 200 €. Le compte officiel Huawei a posté le tweet à partir de son compte mondial, ce qui suggère que nous verrons les FreeBuds Pro 2 en dehors de la Chine, probablement en Europe.

Huawei a un excellent passif concernant la qualité audio, et elle est connue pour être l’une des meilleures sur le marché, avec un son excellent et immersif. Les FreeBuds Pro 2 ont une réelle chance de battre Apple en matière d’annulation du bruit, mais il faudra tester le produit avant de se faire un avis précis.