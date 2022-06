Le Apple M2 bat le M1 d’un impressionnant 20 %, selon ce benchmark

La nouvelle puce Apple M2 est apparue dans une fuite de test Geekbench 5 cette semaine. Présente à l’intérieur du prochain MacBook Pro de 13 pouces, la dernière itération du Apple Silicon a certainement fait du bon travail. Sur la base du benchmark divulgué, le Apple M2 s’est avéré être jusqu’à 20% plus rapide que le M1, dépassant ainsi les propres attentes d’Apple pour la puce.

Bien que le MacBook Pro de 13 pouces ne soit pas encore en pré-commande, nous disposons déjà des premiers résultats de benchmark pour l’ordinateur portable, et donc, des premiers benchmarks de la puce M2. Apple elle-même a prédit une augmentation des performances d’environ 18% lors du passage du M1 au M2. Il est encore tôt, et nous n’avons que les résultats d’un seul benchmark, mais jusqu’ici, tout va bien – le M2 a réussi à faire mieux que ce qu’Apple avait annoncé lors de son annonce.

Le M2 et le M1 ont tous deux huit cœurs, soit quatre cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité. Toutefois, la vitesse d’horloge du M2 est plus élevée, atteignant 3,49 GHz, contre 3,2 GHz pour le M1. Le M2 l’emporte également par le nombre de cœurs GPU, le faisant passer de huit à 10.

CPU Benchmarks have leaked for Apple's M2 chip! 3.49GHz CPU clock vs M1's 3.2GHz

Single-core performance gain vs M1: 11.56%

Multi-core performance gain vs M1: 19.45% A little bit better than my estimates. I'm impressed!

Thanks to @amoss_137 for sharing. pic.twitter.com/NS9xODnOdX — Vadim Yuryev (@VadimYuryev) June 15, 2022

Dans le test Geekbench 5, le MacBook Pro 13 pouces équipé de la puce M2 a obtenu 1 919 points dans le test monocœur et 8 928 dans le test multicœur. Ces deux résultats marquent une augmentation par rapport au M1, qui a obtenu respectivement 1 707 et 7 419 points. Cela représente une amélioration de 11,5 % des performances en mode monocœur et de 19,5 % en mode multicœur. Ces scores placent le M2 juste un peu au-dessus de ce qu’Apple a annoncé.

Les deux cœurs GPU supplémentaires du M2 font également leur travail. Dans le benchmark Metal, le M2 a obtenu 30 627 points, contre 21 001 pour le M1. Cela représente une augmentation considérable de 45 % entre les deux puces.

Annoncée pour la première fois lors de la WWDC 2022, la puce M2 va se retrouver dans un nouveau MacBook Air et dans le MacBook Pro de 13 pouces susmentionné pour commencer. S’il est vrai que la puce M2 marquera le début de la prochaine génération Apple Silicon, elle ne représente pas encore un bond en avant par rapport à la génération précédente, comme certains auraient pu l’espérer. Il faudra peut-être attendre le M3 pour voir un véritable saut générationnel avec une augmentation massive des performances.

Nous ne connaîtrons pas les véritables performances de la puce M2 avant d’avoir obtenu davantage de benchmarks, mais pour l’instant, ces résultats sont encourageants. Les futurs appareils Apple, y compris le Mac Pro dont on parle, seront probablement équipés d’une version de la puce M2, et il ne fait aucun doute que nous en verrons beaucoup plus dans les prochains mois.