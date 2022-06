Proton Unlimited est l’alternative privée à Google One

ProtonVPN et ProtonMail sont deux outils de protection de la vie privée très populaires (le premier est l’un des meilleurs VPN), et ils sont désormais disponibles dans un nouveau package avec les autres services de Proton à un nouveau prix.

Proton a remanié ses services au cours des derniers mois, dans le but de tout unifier sous un même toit. Le nouveau site proton.me est arrivé le mois dernier, avec une nouvelle image de marque et des icônes violettes, et maintenant Proton a lancé un nouvel abonnement « Proton Unlimited » qui vous permet de tout avoir en un seul abonnement.

Proton Unlimited comprend 500 Go de stockage sur le cloud partagé, l’accès à plus de 1700 serveurs VPN dans plus de 60 pays, jusqu’à 15 adresses e-mail et un nombre illimité d’étiquettes/dossiers dans Proton Mail, toutes les fonctionnalités payantes de Proton Calendar, Proton Drive, et plus encore. Si vous payez à l’année, il coûte 9,99 euros par mois, et il est également disponible en options par mois (11,99 euros/mois) et sur deux ans (7,99 euros/mois).

Ce nouveau plan est essentiellement la version de Google One de Proton, mais avec des services plus respectueux de la vie privée que ceux proposés par des sociétés comme Google ou Microsoft.

Proton s’efforce de créer un écosystème complet d’outils de protection de la vie privée, avec de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour à venir.

Axé sur la vie privée

Un client de synchronisation de bureau complet pour Proton Drive est attendu avant la fin de l’année, ainsi que la prise en charge native dans Proton VPN des clients WireGuard tiers et d’autres fonctions de messagerie.

Proton Unlimited remplace les précédentes offres groupées de Proton Mail et VPN. Proton continue à vendre la plupart de ses services individuellement — Mail Plus est à 3,99 euros/mois avec 15 Go de stockage et la plupart des fonctions de messagerie, tandis que Proton VPN Plus est disponible pour 4,99 euros/mois. Proton a augmenté les prix du VPN en mai dernier.