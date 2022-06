Bien que Elon Musk ait récemment interdit le télétravail chez Tesla et SpaceX, il a déclaré aujourd’hui aux employés de Twitter qu’il n’allait pas nécessairement imposer la même politique au réseau social. « Si quelqu’un ne peut travailler qu’à distance et qu’il est exceptionnel, cela n’aurait aucun sens de le licencier », a déclaré Musk lors d’une réunion publique virtuelle avec le personnel de Twitter, selon le Wall Street Journal.

Musk a également souligné que le travail chez Twitter est différent du travail chez Tesla. « Tesla fabrique des voitures, et vous ne pouvez pas fabriquer des voitures à distance », a-t-il déclaré, selon CNBC.

Bien que ses commentaires puissent être prometteurs pour ceux qui veulent continuer à travailler à distance, Musk n’aurait pas donné de détails sur la façon dont il gérerait le télétravail chez Twitter s’il réalise l’acquisition de 44 milliards de dollars. Sa référence au fait de laisser des employés « exceptionnels » travailler à distance suggère qu’un employé de Twitter dirigé par Musk pourrait réduire les options de travail à distance, même si elles ne sont pas complètement interdites.

En outre, Musk a également déclaré lors de la réunion publique que « le télétravail a un coût, car il réduit l’esprit de corps ». « Même si quelqu’un travaille à distance, il doit parfois venir pour reconnaître ses collègues… Le parti pris pour moi peut être fortement orienté vers le travail en personne, mais si quelqu’un est exceptionnel, alors le travail à distance peut être acceptable ».

Il y a environ deux semaines, Musk a envoyé des mémos presque identiques à tous les travailleurs de Tesla et SpaceX pour leur dire qu’ils devaient être au bureau au moins 40 heures par semaine ou quitter l’entreprise. « Tout le monde chez Tesla est tenu de passer un minimum de 40 heures au bureau par semaine », a écrit Musk dans la version Tesla du mémo. « De plus, le bureau doit être là où se trouvent vos véritables collègues, et non un pseudo-bureau éloigné. Si vous ne vous présentez pas, nous considérerons que vous avez démissionné ».

Des contradictions avec Tesla et SpaceX

Dans un autre e-mail adressé aux cadres de Tesla, Musk a écrit : « S’il y a des contributeurs particulièrement exceptionnels pour lesquels cela est impossible, j’examinerai et approuverai ces exceptions directement ». Mais l’e-mail adressé à l’ensemble de l’entreprise ne fait aucune référence aux exceptions.

Le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a fermement soutenu le télétravail, déclarant aux employés en mars qu’en dépit de la réouverture de tous les bureaux de l’entreprise, « c’est à vous de décider où vous travaillez, si vous vous sentez en sécurité en voyage d’affaires et à quels événements vous participez. Alors que nous rouvrons nos portes, notre approche reste la même. L’endroit où vous vous sentez le plus productif et le plus créatif est celui où vous travaillerez et cela inclut le travail à domicile à plein temps pour toujours ».

Musk a tergiversé sur son engagement à acquérir Twitter dans le cadre d’un conflit concernant les données des comptes de spam. Il n’a apparemment pas donné de mise à jour ferme jeudi concernant la probabilité que l’acquisition soit réalisée.