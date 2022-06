Le casque Momentum 4 Wireless de Sennheiser va offrir 60 heures d’autonomie !

En outre, le casque sera doté de haut-parleurs inclinés pour une scène sonore plus naturelle. Un capteur vocal avancé devrait garantir que votre voix pendant les appels est aussi claire que possible, et améliorer l’expérience de votre assistant vocal.

Parmi les autres caractéristiques de ce casque audiophile encore inédit, citons un système de transducteur de 42 mm (le transducteur est en fait le dispositif qui transforme les signaux électriques en ondes sonores, pour ceux qui sont curieux) — et ce système devrait offrir, selon le teaser, une dynamique, une clarté et une musicalité brillantes .

Comme TechRadar le fait remarquer à juste titre, les AirPods Max d’Apple ne durent qu’un tiers de cette durée (20 heures d’écoute avec ANC et Spatial Audio), tandis qu’un autre concurrent, le Sony WH-1000XM5, peut tenir 30 heures avec ANC activé et 40 heures sans. Comme vous pouvez le constater, une autonomie de 60 heures est une affirmation assez impressionnante.

Il est important de noter que la société n’a pas révélé plus de détails sur l’autonomie de la batterie, et il n’est pas clair si ces 60 heures sont mesurées avec ANC (Active Noise Cancellation) activé ou désactivé. Mais, quel que soit le cas, le chiffre est impressionnant.