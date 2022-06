Ne vous attendez pas à voir un Galaxy S22 FE, et simplement un « Fan Edition »

Il semble que Samsung en ait fini avec la gamme de flagships abordables « FE » (Fan Edition). Selon un rapport de SamMobile qui cite plusieurs sources, Samsung a mis au placard les plans pour une version abordable du Galaxy S22 qui aurait dû arriver sur le marché comme étant le Galaxy S22 FE dans les prochains mois.

Samsung a ouvert le bal des flagships abordables avec le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite au début de 2020. Plus tard cette année-là, Samsung a officiellement adopté la marque « FE » pour les versions abordables de ses flagships de la série Galaxy S — à commencer par le Galaxy S20 FE. Il offrait un processeur de premier ordre, des caméras fiables et un prix plus bas après avoir fait quelques sacrifices (comme la recharge sans fil).

Plus important encore, Samsung a promis qu’elle lancerait des modèles Fan Edition pour les flagships Galaxy S dans les années à venir. Tenant sa promesse, la société a lancé une deuxième itération avec le Galaxy S21 FE quelques semaines seulement avant les débuts de la gamme Galaxy S22. Encore une fois, quelques économies ont été faites, mais le Galaxy S21 FE s’est avéré être un ensemble assez convaincant sans aucun compromis sérieux.

Les personnes qui espéraient obtenir un Galaxy S22 FE parce que les modèles phares de la gamme Galaxy S22 sont hors de portée de leur budget pourraient être déçues par Samsung. Le rapport de SamMobile affirme que le projet Galaxy S22 FE a été mis en veilleuse, et jusqu’à présent, un numéro de modèle provisoire pour le smartphone n’a pas été repéré dans une base de données Samsung ou un inventaire de code.

Évidemment, il est important de traiter le rapport avec un peu de scepticisme, mais il a également un certain sens. Samsung a transféré des fonctions phares sur ses smartphones Galaxy A dans les séries A7 et A5 au cours des deux dernières années. Les sorties les plus récentes — le Galaxy A73 et le Galaxy A53 — ont laissé une bonne impression grâce à des spécifications performantes et des prix compétitifs.

Pas de Galaxy S22 FE cette année

Pousser le Galaxy S22 FE au milieu ne servirait qu’à cannibaliser les ventes des smartphones haut de gamme de la série Galaxy A, et pourrait également voler la vedette aux smartphones Galaxy S d’entrée de gamme. Mais ce sont là des préoccupations de Samsung et de son équipe commerciale. Pour le client lambda, il est décevant d’avoir un choix de moins, surtout quand les autres marques vont dans la direction opposée.

La formule de Samsung, qui consiste à proposer une puce phare, une puissante caméra et un logiciel propre — le tout soigneusement emballé dans un design haut de gamme sans nuire au porte-monnaie des acheteurs — était assez séduisante. Apple a fait la même chose avec sa gamme d’iPhone SE, bien qu’à un prix beaucoup plus bas et avec des compromis plus flagrants. Google émule enfin cette formule avec sa série « A ».

L’annulation apparente du Galaxy S22 FE prive non seulement les acheteurs de smartphones d’une option solide et rend le marché moins compétitif, mais elle supprime également certains avantages.