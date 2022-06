Netflix annonce Squid Game : The Challenge, une émission de télé-réalité

Netflix a récemment confirmé que la saison 2 de Squid Game était en préparation. C’est le résultat de la popularité de la série TV coréenne, qui est devenue la série la plus regardée sur Netflix. Profitant de ce même engouement, Netflix vient d’annoncer Squid Game : The Challenge, une émission de télé-réalité avec « le plus grand casting et un prix forfaitaire en espèces ».

Netflix a révélé que Squid Game : The Challenge sera une nouvelle série de télé-réalité sur la plateforme OTT. 456 participants s’inscriront à la compétition dans le but de remporter la récompense « qui changera leur vie », à savoir 4,56 millions de dollars, soit environ 4,3 millions d’euros.

L’émission de télé-réalité consistera en une série de jeux inspirés de la série originale Squid Game et les gens devront s’affronter pour passer à de nouvelles épreuves. Cependant, contrairement à la nature fatale de la série TV lorsqu’une personne ne parvient pas à remporter une manche, la répercussion de l’émission de télé-réalité se traduira simplement par l’élimination du jeu, sans prix en espèces.

Netflix a commencé à chercher des participants dans le monde entier et les personnes intéressées peuvent se rendre sur SquidGameCasting.com pour s’inscrire. Le jeu recherche des candidats anglophones. Vous pouvez visionner la vidéo teaser ci-dessous :

Brandon Riegg, vice-président de Netflix chargé des séries non scénarisées et des documentaires, a déclaré : « Squid Game a pris le monde d’assaut grâce à l’histoire captivante et aux emblématiques images du réalisateur Hwang. Nous sommes reconnaissants pour son soutien alors que nous transformons le monde fictif en réalité dans cette compétition massive et cette expérience sociale. Les fans de la série dramatique vont vivre un fascinant et imprévisible voyage alors que nos 456 concurrents du monde réel vont participer à la plus grande série de concours jamais organisée, pleine de tension et de rebondissements, avec à la clé le plus gros prix en espèces jamais gagné ».

Avant la saison 2

Il s’agira d’une série de 10 épisodes qui sera coproduite par Studio Lambert et The Garden. Elle sera filmée au Royaume-Uni. Cependant, d’autres détails, notamment la date de diffusion, restent inconnus. Nous attendons davantage de détails, alors, restez à l’écoute.

En attendant, la saison 2 de Squid Game est attendue en 2023 ou début 2024 avec de nouveaux personnages, de nouveaux rebondissements, et plus encore. Netflix n’a fait que teaser l’arrivée de la série TV et encore une fois, les détails appropriés sont toujours inconnus.