Apple ne ressuscitera peut-être pas le MacBook de 12 pouces

Quelques jours seulement se sont écoulés depuis que la première rumeur concernant un prochain MacBook de 12 pouces a émergé, mais aujourd’hui, de nouveaux signes indiquent qu’elle est fausse. Selon l’analyste des écrans Ross Young, diverses entreprises de la chaîne d’approvisionnement des écrans de MacBook Pro ne sont pas au courant de la fabrication d’un modèle de 12 pouces à l’heure actuelle. Alors, que se passe-t-il vraiment avec le prétendu MacBook Pro de 12 pouces ?

La semaine dernière, Mark Gurman a signalé qu’Apple pourrait lancer un tout nouvel ordinateur portable, dont la sortie est prévue en 2023 ou 2024. L’appareil en question était une version 12 pouces du MacBook, mais Gurman n’était pas certain que l’ordinateur portable serait un MacBook Pro ou simplement un MacBook standard. Une chose semble assez claire, c’est que le prétendu appareil fonctionnerait avec la nouvelle puce Apple M2.

Cependant, il semble qu’il soit trop tôt pour se réjouir de la nouvelle offre d’Apple. L’analyste des écrans Ross Young a publié sur Twitter un tweet réservé aux super fans qui indique qu’aucun appareil de ce type n’est en préparation pour le moment.

MacRumors a partagé le tweet, qui dit : « Nous sommes sceptiques sur un MacBook 12 pouces à ce stade. La stratégie d’Apple pour les ordinateurs portables est actuellement de 13 pouces et plus. Les entreprises de la chaîne d’approvisionnement en écrans de MacBook Pro auxquelles nous avons parlé n’en sont pas conscientes ».

Étant donné que Gurman et Young sont tous deux des sources fiables et bien connues de fuites sur Apple, il est intéressant qu’ils soient en désaccord sur quelque chose d’aussi important qu’un tout nouveau portable. Cependant, si l’on en croit les propos de Gurman sur une possible date de sortie en 2023-2024, il est possible que les rumeurs concernant le nouvel appareil n’aient toujours pas atteint la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Cela signifierait que l’appareil en est encore aux premiers stades du prototypage.

Un simple prototype ?

Il est toutefois tout aussi possible que l’appareil n’arrive jamais sur le marché. Gurman lui-même a souligné qu’Apple réalise souvent des prototypes internes de divers produits, mais qu’elle ne les rend pas publics. À ce stade, il est trop tôt pour dire ce qui est réellement arrivé au MacBook de 12 pouces, car il est tout aussi plausible qu’il soit trop tôt pour que la chaîne d’approvisionnement d’Apple en ait connaissance.

La gamme d’Apple est actuellement assez affluente avec toutes sortes d’ordinateurs portables, allant des MacBook Air compacts de 13 pouces avec des puces M1 ou M2 au MacBook Pro de 16 pouces.

Que le MacBook 12 pouces soit commercialisé ou non, personne ne peut accuser Apple de rester inactif. La société a récemment dévoilé quelques nouveautés lors de la WWDC 2022. Il s’agit notamment d’un tout nouveau MacBook Air doté du dernier Apple Silicon ainsi que de diverses mises à jour du système d’exploitation, telles que macOS Ventura, watchOS 9, iOS 16 et iPadOS 16. Si le MacBook de 12 pouces est effectivement en préparation, nous pourrions en entendre davantage parler au cours de l’été, car Apple annoncera sûrement de nouveaux produits prévus pour une sortie à l’automne plus tard dans l’année.