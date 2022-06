Le Vivo X80 Pro est lancé en Europe au prix de 1 299 euros

Plus tôt dans l’année, Vivo avait annoncé le lancement de trois smartphones phares, le Vivo X80, le X80 Pro et le X80 Pro+. Cependant, au lancement, la société n’a présenté que le Vivo X80 et le Vivo X80 Pro dans les variantes Snapdragon 8 Gen 1 et Dimensity 9000.

Vivo a introduit le X80 Pro en Europe, moins de deux mois après son introduction en Chine aux côtés du Vivo X80. Cependant, le X80 Pro a bénéficié d’une augmentation de prix considérable depuis sa sortie en Chine, et a été débarrassé de sa variante Dimensity 9000.

Plus précisément, Vivo a confirmé que le X80 Pro sera disponible pour 1 299 € dans la zone euro, soit 50 € de moins que le Galaxy S22 Ultra avec la même quantité de RAM et de stockage

Par ailleurs, Vivo a décidé de vendre le X80 Pro uniquement en noir cosmique, laissant les options de couleur bleue et orange plus frappantes en exclusivité chinoise. Par ailleurs, le X80 Pro est le même appareil de 164,57 x 75,30 x 9,10 mm et 219 g que Vivo vend en Chine. Il dispose donc toujours d’un écran LTPO et AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution 1440p et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

De plus, Vivo prend en charge l’écran Samsung E5 avec un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, de la RAM LPDDR5, un stockage flash UFS 3.1 et une batterie d’une capacité de 4 700 mAh qu’il peut recharger jusqu’à 80 W. Sans surprise, le Vivo X80 Pro est livré avec Funtouch OS 12 basée sur Android 12, ainsi que les caméras suivantes prises en charge par sa puce V1+ :

Capteur photo principal : 50 mégapixels, ISOCELL GNV, f/1,57, 23 mm, 85°, 1/1,31 pouces, 1,2 μm, PDAF+OIS, objectif 1G+6P

Capteur photo ultra grand-angle : 48 mégapixels, IMX598, f/2.2, 14 mm 114°/3,5 cm macro, 1/2 pouce, 0,8 μm, PDAF, Objectif 6P

Caméra portrait : 12 mégapixels, IMX663, f/1.85, portrait 50 mm, Gimbal+OIS, 1/2.93-inch, 1.22 μm, PDAF, zoom optique 2x, Objectif 6P

Caméra téléobjectif : 8 mégapixels, f/3.4, 1/4,4-inch, 125 mm, 1,0 μm, PDAF+OIS, zoom optique 5x, objectif 4P, zoom numérique jusqu’à 60x

Caméra frontale : 32 mégapixels, f/2,45, 24 mm, 80°, 1/2,8 pouces, 0,8 μm.

Vivo commencera à expédier le X80 Pro en France le 30 juin.