Nothing phone (1) : le design complet a été officiellement dévoilé

Le Nothing phone (1) a été teasé en abondance. Qu’il s’agisse d’évoquer un peu son design ou de révéler quelques détails à son sujet, nous avons droit à tout et on peut dire que cela va continuer jusqu’au lancement du smartphone le 12 juillet. Et le détail d’aujourd’hui est assez intéressant, car il a révélé entièrement le design du Nothing phone (1).

Avant d’entrer dans le vif du sujet, apprécions un instant le sentiment nostalgique que dégage ce design — il semble presque classique d’une manière ou d’une autre.

Nothing a partagé une image officielle de la face arrière du phone (1) et comme nous nous y attendions tous, il s’agit d’un smartphone transparent. Le phone (1) comporte une bosse de caméra en forme de pilule dans le coin supérieur gauche (analogue à la configuration de la caméra de l’iPhone X). Le module comprend deux grandes caméras arrière, confirmant les précédentes rumeurs.

Bold. Warm. Full of soul. A return to instinct. This is phone (1). Tune in on 12 July to hear all about it: https://t.co/FEJL4Jb2Aw pic.twitter.com/5XUbvo8dwZ —Nothing (@nothing) June 15, 2022

Le Nothing phone (1) est vu en train de montrer ses entrailles comme les différents capteurs, la bobine de charge sans fil, le logo Nothing dans le coin inférieur gauche, et plus encore. Le smartphone a un châssis métallique et comme révélé précédemment, il présente des bords plats. Dans l’ensemble, celui-ci est plutôt rafraîchissant étant donné que la partie design de la plupart des smartphones ces jours-ci est plutôt monotone.

Un lancement le 12 juillet

Cette grande révélation intervient après que Nothing ait récemment confirmé que le phone (1) sera fabriqué en Inde. Il est déjà confirmé qu’il sera mis en vente sur Flipkart. En outre, le Nothing phone (1) sera alimenté par un chipset Snapdragon et fonctionnera sous Nothing OS basé sur Android, de préférence Android 12.

Bien que d’autres détails doivent encore être révélés, les rumeurs suggèrent qu’un SoC Snapdragon 7 Gen 1, des caméras de 50 mégapixels, une technologie de charge rapide de 45 W, un écran de 90 Hz, et plus encore pourraient être inclus. Le Nothing phone (1) devrait être un smartphone de milieu de gamme supérieur, mais nous avons encore besoin d’informations concrètes et celles-ci seront publiées le 12 juillet.