Apple pourrait lancer un MacBook Air de 15 pouces et un MacBook de 12 pouces

Cela ne fait que quelques jours qu’Apple a présenté une nouvelle génération de sa famille de puces personnalisées avec le M2 et une série d’ordinateurs portables mis à jour, notamment le nouveau MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces. Mais même si la keynote de la WWDC 2022 est terminée, les rumeurs ne s’arrêtent jamais. Suite à l’annonce du MacBook Air M2, de nouveaux rapports font état de mises à jour pour un certain nombre de futurs MacBook, y compris de tout nouveaux modèles.

Le rapport provient du journaliste de Bloomberg Mark Gurman, qui a réaffirmé que le lancement d’un MacBook Air de 15 pouces plus grand est prévu pour l’année prochaine. Depuis la publication de son tweet original, un autre informateur d’Apple, Ross Young, a noté que ce MacBook Air de 15 pouces aura un écran de 15,2 pouces et ne sera pas équipé d’une dalle ProMotion ou mini-LED.

And as we previously indicated, the 15" MacBook Air is 15.2". It won't have ProMotion or MiniLEDs. — Ross Young (@DSCCRoss) June 9, 2022

Gurman rapporte qu’Apple avait également envisagé de sortir le MacBook Air M2 actuel en tant que modèle 15 pouces, mais a finalement abandonné ces plans. Les raisons de cet abandon restent inconnues, mais on sait que plusieurs anciens modèles d’ordinateurs portables Apple ont déjà été retardés pour les consommateurs en raison de contraintes d’approvisionnement. Le MacBook Air M2 ne sera pas non plus expédié avant juillet, ce qui suggère qu’une chaîne d’approvisionnement plus délicate pourrait être l’explication.

En plus du MacBook Air de 15 pouces, Gurman mentionne également le possible retour d’un MacBook 12 pouces. S’il est exact, l’ordinateur portable de 12 pouces serait le premier du genre depuis qu’Apple a arrêté son MacBook de 12 pouces en 2019.

L’autre note importante de Gurman concerne le calendrier de la prochaine grande mise à jour du MacBook Pro. Plutôt que de la retenir jusqu’à l’automne 2023, Gurman insiste sur le fait que des MacBook Pro M2 Pro et M2 Max plus puissants pourraient être lancés dès la fin de cette année. Ces ordinateurs portables seraient les successeurs des MacBook Pro M1 et M1 Max (14 et 16 pouces) lancés fin 2021.

Une puce M3 en développement

Selon Gurman, les appareils devraient être mis à niveau principalement en termes de puissance, avec les noms de code J414 et J416 et des écrans de 14 et 16 pouces. Cela signifie que nous verrions un châssis et un design familiers comme les modèles de l’année dernière. Néanmoins, ceux-ci seront équipés de puces M2 Max qui étendent les 10 cœurs de CPU et les 32 cœurs de GPU de leur prédécesseur haut de gamme avec 12 cœurs de CPU et jusqu’à 38 cœurs de GPU.

Des sources ont également indiqué au journaliste que Apple travaille sur une puce M3, qu’elle pourrait associer à un futur iMac, en plus d’autres produits.