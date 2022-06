Le OnePlus 10T 5G pourrait marquer le retour des smartphones « T »

Cette année, OnePlus a un peu changé sa stratégie et n’a sorti qu’un seul flagship, le OnePlus 10 Pro. Alors que les gens espèrent un OnePlus 10 standard et même un modèle Ultra, une récente information écarte ces spéculations. Au lieu de cela, nous pourrions voir le retour des smartphones de la marque « T » avec le lancement du OnePlus 10T.

Le célèbre Max Jambor, qui a l’habitude de donner la plupart du temps des informations précises sur OnePlus, a révélé que OnePlus lancera le OnePlus 10T 5G cette année et qu’il sera le dernier flagship pour 2022. Si cela se produit, cela signifierait le retour des smartphones OnePlus de la marque « T », qui sont morts avec le OnePlus 8T en 2020.

Si cette information est authentique, cela signifie également qu’il pourrait ne pas y avoir un OnePlus 10 ou un OnePlus 10 Ultra, tous deux ayant fait l’objet de multiples rumeurs par le passé. Néanmoins, au moins nous aurons un autre smartphone phare de OnePlus, ce qui finirait par compléter sa règle des « deux flagships par an » qu’elle suit depuis le lancement de la série OnePlus 9.

Final name of the next and only flagship phone coming this year: OnePlus 10T 5G

— Max Jambor (@MaxJmb) June 1, 2022