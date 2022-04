Voici le OnePlus 10R avec sa charge rapide 150 W et son SoC Dimensity 8100 Max

Après une énorme médiatisation, OnePlus a finalement lancé le successeur du 9R, le OnePlus 10R en Inde lors de son événement « More Power to You », aux côtés des écouteurs OnePlus Nord Buds. Ce smartphone, bien qu’il soit une version rebaptisée du Realme GT Neo 3, est également le OnePlus Ace (qui a récemment été lancé en Chine) avec un nouveau nom. Il est livré avec des caractéristiques excitantes comme la charge rapide à 150 W, un nouveau design, et plus encore.

Le OnePlus 10R s’inspire du design du GT Neo 3 mais inclut également ses propres éléments, dans le but de se distinguer. Ainsi, alors que nous avons trois caméras à l’arrière placées dans un triangle et des bords plats, la disposition est légèrement différente. De plus, par opposition aux bandes inspirées des pistes de course sur le GT Neo 3, le OnePlus 10R a un panneau arrière à double texture. Comme d’habitude, la partie avant comporte un écran poinçonné, mais il est placé au centre. Le panneau arrière est également résistant aux empreintes digitales et aux taches.

L’écran Fluid AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ prend en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et un mode HDR10+. Sous le capot, on retrouve un chipset MediaTek Dimensity 8100 Max spécialement adapté avec quelques retouches par rapport au SoC Dimensity 8100 d’origine.

Pour rappel, OnePlus a introduit des appareils avec sa propre version modifiée d’un chipset comme le OnePlus Nord 2.

Des modèles avec une batterie différente

La partie caméra est également analogue au OnePlus Ace et même au GT Neo 3, qui comprend une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX766 et OIS, un objectif ultra large de 8 mégapixels, et une caméra macro de 2 mégapixels. À l’avant, il y a une caméra frontale de 16 mégapixels avec un support EIS. Le smartphone est équipé du mode Nightscape 2.0, du moteur Image Clarity Engine (ICE), d’UltraShot HDR, de la reconnaissance intelligente des scènes, etc.

Le domaine de la batterie est intrigant. Le OnePlus 10R (Endurance Edition comme l’appelle la société) dispose d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de la charge rapide SuperVOOC de 150 W, ce qui est une première pour un smartphone OnePlus. Celui-ci peut atteindre une charge de 30 % en seulement 3 minutes. Le smartphone a également une variante avec une batterie de 5 000 mAh, avec un support de la charge rapide de 80 W, un peu comme le OnePlus 10 Pro. Il fonctionne sous OxygenOS 12.1, basée sur Android 12.

Le OnePlus 10R prend en charge la 5G, l’Hyperboost Gaming Engine, un capteur d’empreintes digitales à l’écran, Face Unlock, deux haut-parleurs stéréo, NFC, et plus encore.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 10R débute à 38 999 roupies et est disponible en trois variantes. Voici un aperçu des détails.

8 Go de RAM +128 Go de stockage (charge rapide 80W) : 38 999 roupies (485 euros)

12 Go de RAM +256 Go de stockage (charge rapide 80W) : 42 999 roupies (535 euros)

12 Go de RAM +256 Go de stockage (charge rapide 150W, Sierra Black) : 43 999 roupies (550 euros)

Le OnePlus 10R sera disponible à l’achat à partir du 4 mai sur Amazon India et OnePlus.in. Il est disponible dans les coloris Sierra Black et Forest Green. Il n’y a aucune information pour un lancement en France.