L’application Google TV est enfin lancée sur iOS

En septembre 2020, l’application Google Play Movies & TV a été abandonnée au profit de Google TV, une occasion qui a également été marquée par le début d’un nouveau matériel : le Chromecast en forme de galet et coloré avec Google TV. Malgré cela, l’application mobile Google TV est restée exclusive à la partie Android de l’écosystème, tandis que l’ancienne application Google Play Movies & TV a continué à vivre sur les iPhone et les iPad jusqu’en 2022. Ce statu quo est enfin en train de changer.

L’application Google TV pour iOS est enfin disponible et peut être téléchargée depuis l’App Store, selon un article publié sur le blog de Google. Les personnes qui ont déjà l’application Google Play Movies & TV sur leur iPhone verront une option de mise à jour dans l’App Store qui leur permettra de passer à l’expérience Google TV. Pour éviter toute confusion, Google TV est également l’interface qui vous accueille lorsque vous connectez le nouveau Chromecast de Google à un téléviseur.

Google TV est la passerelle vers tous les besoins de divertissement des utilisateurs, regroupés en un seul endroit. Tous vos abonnements à des services comme Netflix sont soigneusement alignés sur un tableau de bord unifié, avec tout un tas d’astuces, de gestion et de recommandation à la clé.

Sur la page d’accueil, les utilisateurs obtiennent des recommandations basées sur leurs habitudes de visionnage, soigneusement classées par sections et provenant de tous les abonnements actifs, ainsi que la possibilité de les évaluer pour affiner les recommandations. Les utilisateurs peuvent enregistrer du contenu dans une liste de surveillance à laquelle ils peuvent accéder sur tous les écrans sur lesquels l’expérience Google TV est disponible, à condition d’utiliser le même compte.

Dans la section « Faits marquants », les utilisateurs peuvent accéder à des contenus pertinents tels que des critiques et des actualités liées au contenu qu’ils regardent. Autre avantage, l’ensemble de la bibliothèque de contenus peut passer du mobile au grand écran — avec la progression du visionnage – grâce à la section Continuer à regarder de la page Pour vous. Il existe également une option de diffusion accessible en haut de la page d’accueil de l’application.

Vous ne pourrez rien acheter

L’application propose également une télécommande virtuelle qui permet de contrôler l’interface Google TV sur un écran plus grand, comme celui d’un téléviseur. Outre la navigation dans le flux de contenu, elle peut également être utilisée pour contrôler la lecture des médias, invoquer Google Assistant, effectuer des requêtes de recherche, et allumer et éteindre le téléviseur. Toutefois, les utilisateurs doivent d’abord passer par un processus d’appairage afin d’utiliser la télécommande virtuelle disponible dans l’application Google TV.

Ce que vous ne pouvez pas faire dans l’application iOS, c’est acheter des films et des séries TV par l’intermédiaire de Google. L’entreprise ne souhaite pas reverser une partie de ses revenus à Apple pour les achats in-app. Vous devez donc acheter des séries TV et des films dans le navigateur, qui apparaîtront ensuite dans l’application Google TV sur toutes les plateformes. C’est un peu pénible, mais cela correspond à ce qui se passe avec de nombreuses applications pour iPhone et iPad.

Google TV est disponible sur l’App Store à partir d’aujourd’hui. Si vous avez l’ancienne application Play Movies & TV, elle sera automatiquement mise à jour vers Google TV.