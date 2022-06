Après le Galaxy Z Fold 4, voici les spécifications du Samsung Galaxy Z Flip 4

by

Les prochains Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 de Samsung font souvent la une des journaux. Nous avons vu les rendus qui ont fuité et même la fiche technique supposée du Galaxy Z Fold 4. Maintenant, il est temps d’avoir quelques détails sur le Galaxy Z Flip 4 et nous y avons accès. Voici ce à quoi il faut s’attendre.

Le célèbre Yogesh Brar a maintenant partagé la fiche technique du Galaxy Z Flip 4 et elle semble assez similaire à celle du Galaxy Z Flip 3, à l’exception de quelques changements.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G – Main: 6.7″ FHD+ sAMOLED, 120Hz

– Outer: 2.1″ sAMOLED

– Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

– 8GB RAM

– 128/256GB storage

– Main Cam: 12MP + 12MP (UW)

– Inner Cam: 10MP

– Android 12, OneUI 4

– 3,700mAh battery, 25W wired, 10W wireless — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 1, 2022

Le premier changement sera une mise à niveau évidente du chipset et le Galaxy Z Flip 4 devrait être alimenté par le dernier Snapdragon 8+ Gen 1. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 4 devrait également disposer du même SoC. Un autre changement notable sera la batterie. Le Galaxy Z Flip 4 est susceptible d’avoir une plus grande batterie d’une capacité de 3 700 mAh avec un support de la charge rapide de 25 W et de la charge sans fil de 10 W. Son prédécesseur est équipé d’une batterie d’une batterie 3 300 mAh.

Les autres détails sont pour la plupart identiques à ceux du Z Flip 3. Le Galaxy Z Flip 4, selon la fuite, arborera un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais avec un écran extérieur plus grand de 2,1 pouces, qui sera une dalle Super AMOLED par nature. Deux caméras arrière, dont une principale de 12 mégapixels et un objectif ultra-large de 12 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 10 mégapixels sont également incluses.

En outre, attendez-vous à une prise en charge de 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage, et la surcouche One UI 4.0 basée sur Android 12.

Une ressemblance au Galaxy Z Flip 3

Pour récapituler sur le design, on s’attend à ce qu’il ressemble au Galaxy Z Flip 3 et qu’il soit livré avec plusieurs variantes de couleurs. Cela est vrai pour le Galaxy Z Fold 4, à l’exception de quelques changements ici et là.

Pour rappel, le Galaxy Z Fold 4 devrait être livré avec un écran principal de 7,6 pouces et un écran extérieur de 6,2 pouces, tous deux supportant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il pourrait être doté d’une triple caméra arrière, dont un capteur principal de 50 mégapixels, d’une caméra frontale de 16 mégapixels sous l’écran (intérieure), d’une caméra frontale extérieure de 10 mégapixels, d’une batterie de 4 400 mAh et de One UI 4.0.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 et le Z Flip 4 devraient sortir dans quelques mois, mais nous attendons toujours une date officielle.