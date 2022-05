Voici la OPPO Pad Air avec un écran 2K et un processeur Snapdragon 680

OPPO est entré sur le marché des tablettes avec le lancement de la OPPO Pad en février dernier. Maintenant, aux côtés de la série OPPO Reno 8, la société chinoise a élargi son portefeuille de tablettes avec l’annonce de l’abordable OPPO Pad Air en Chine. La tablette dispose d’un écran à 120 Hz, d’un chipset Snapdragon de milieu de gamme, d’une grande batterie, et plus encore.

La OPPO Pad Air reprend la même esthétique que la tablette originale, avec sa finition brillante à deux tons sur le panneau arrière. Cependant, cette fois, la société a renoncé à mettre son propre nom de marque dans la bande à l’arrière. Au lieu de cela, elle a opté pour un motif ondulé, mais il y a une certaine brillance. Elle pèse 440 grammes et est assez mince, avec seulement 6,94 m de long.

Étant une alternative moins chère que le OPPO Pad, les composants de cette tablette ont été revus à la baisse sur tous les fronts. En commençant par l’écran, la Pad Air est équipé d’un écran LCD LTPS 2K de 10,36 pouces avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 120 Hz. La OPPO Pad originale avait un écran LCD 2.5K+ à 120 Hz. Cet écran offre une résolution de 2 000 x 1 200 pixels, de minces bords noirs et une luminosité maximale de 360 nits.

Sous le capot, l’entreprise a remplacé le Snapdragon 870 par un chipset Snapdragon 680 de milieu de gamme. Il s’agit d’un chipset octa-core avec un support 4G, construit sur l’architecture 6 nm, et doté de cœurs de CPU Kryo 265 et du GPU Adreno 610. Vous trouverez également jusqu’à 6 Go de RAM LPDR4x et jusqu’à 128 Go de stockage UFS 2.2 (extensible jusqu’à 512 Go par une carte micro SD).

En ce qui concerne les caméras, vous avez une seule caméra de 8 mégapixels (f/2,0) à l’arrière avec un FOV de 80 degrés et un support d’enregistrement vidéo jusqu’à 4K à 30 fps. Il y a un capteur de 5 mégapixels (f/2,2) à l’avant pour prendre des selfies et assister à des conférences sur des applications comme Zoom, Google Meet, et plus encore.

En outre, la OPPO Pad Air fonctionne sous ColorOS 12.1 for Pad basée sur Android 12. Elle est également équipée d’une batterie de 7 100 mAh (plus petite que la batterie de 8 360 mAh de leur première tablette) et d’une charge rapide de 18 W (contre 33 W sur l’originale). Par ailleurs, la tablette intègre ici un port USB Type-C, le Wi-Fi 802.11 ac, le Bluetooth 5.1 et de quadruples haut-parleurs avec prise en charge de Dolby Atmos. Mais ce n’est pas tout. Cette tablette moins chère de OPPO prend également en charge le clavier et l’accessoire stylet comme l’originale.

OPPO Enco Buds R

La société a également lancé une nouvelle paire d’écouteurs entièrement sans fil appelé OPPO Enco Buds R. Les écouteurs prennent en charge un design semi-intérieur analogue à celui des AirPods, comprennent un haut-parleur de 13,4 mm et offrent jusqu’à 20 heures d’autonomie.

Vous bénéficiez également de la réduction de bruit AI pendant les appels, d’un guide de basse unique et du support des commandes tactiles. Un point fort ici est que vous pouvez utiliser ces commandes tactiles comme un bouton d’obturateur pour cliquer sur des photos sur votre smartphone OPPO. Les Enco Buds R sont conformes à la norme IPX4, disposent d’un mode jeu et prennent en charge la connectivité Bluetooth 5.2. Ils sont vendus au prix de 299 CNY (~ 42 euros) et seront disponibles à l’achat à partir du 1er juin en Chine.

Prix et disponibilité

Le prix de la OPPO Pad Air a été fixé à 1 299 CNY (~ 182 euros) pour la variante de base 4 Go de RAM et 64 Go de stockage en Chine. Vous devrez dépenser 1 499 CNY (~ 210 euros) et 1 699 CNY (~ 240 euros) pour les variantes haut de gamme 4 Go + 128 Go et 6 Go + 128 Go.

Cette tablette abordable sera proposée en deux coloris, à savoir Star Silver et Feather Grey. Elle sera disponible à l’achat à partir du 1er juin en Chine. Nous n’avons actuellement aucune information sur le fait que OPPO prévoit de lancer ses tablettes au niveau mondial ou en Inde.