OPPO lance sa série Reno 8 avec le Snapdragon 7 Gen 1 et une charge rapide 80 W

OPPO a finalement rendu officielle la série Reno 8 en Chine. La nouvelle gamme succède à la série Reno 7 et comprend trois smartphones : le Reno 8, le Reno 8 Pro et le Reno 8 Pro+.

Sur les trois, le Reno 8 Pro est le premier smartphone à arriver avec le chipset Snapdragon 7 Gen 1, qui a été présenté la semaine dernière.

OPPO Reno 8 : spécifications et caractéristiques

Il s’agit du modèle standard, qui conserve le design à bords plats du Reno 7 Pro et a également des allusions à un Realme GT 2 — évidentes à partir de grands blocs de caméra à l’arrière. Le bloc de caméras se fond dans le panneau arrière. Le Reno 8 est disponible en 8 coloris, à savoir Drunk, Happy, Undercurrent, Night Tour Black, Encounter Blue, Clear Sky Blue et Roaming Grey. Il est doté d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

La section photo comprend un capteur photo principal de 50 mégapixels, ainsi qu’un capteur photo macro de 2 mégapixels et un capteur N & B de 2 mégapixels. Une caméra de 32 mégapixels est également présente à l’avant. Il est livré avec un moteur de capture dynamique pour des vidéos plus claires, un mode vidéo multi-vues, AI Radiant Beauty, et plus encore.

Le OPPO Reno 8 est alimenté par un chipset MediaTek Dimensity 1300, devenant ainsi le deuxième smartphone équipé de ce chipset après le récent OnePlus Nord 2T. Il est associé à une mémoire vive de 12 Go et à une capacité de stockage pouvant atteindre 256 Go.

Un autre point fort est la prise en charge de la charge rapide SuperVOOC de 80 W, un peu comme le Nord 2T, et aidera à alimenter la batterie de 4 500 mAh embarquée. L’appareil fonctionne sous ColorOS 12.1, basée sur Android 12. Les détails supplémentaires incluent un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, le support NFC et 5G, la technologie LinkBoost 3.0, Hyperboost, et plus encore.

OPPO Reno 8 Pro : spécifications et caractéristiques

Le Reno 8 Pro a le même design que le Reno 8 et est disponible dans les coloris Slightly Drunk, Encounter Blue, et Night Tour Black. Il est doté d’un écran Samsung E4 AMOLED de 6,62 pouces poinçonné avec un support d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Comme mentionné précédemment, il s’agit du premier smartphone Snapdragon 7 Gen 1 et il est équipé de jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

Sur le plan de la photographie, il est livré avec trois caméras arrière, dont une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur IMX766, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. Il dispose également d’une caméra frontale de 32 mégapixels avec un objectif Cat Eye super sensible. La différence est qu’il utilise également le NPU MariSilicon X (unité de traitement neuronal) de la société avec un algorithme de réduction du bruit AI et des améliorations pour une meilleure photographie en basse lumière. Il prend en charge la photographie de portrait à double cœur, un moteur de capture dynamique, le mode AI Radiant Beauty, les vidéos 4K HDR, et plus encore.

Le Reno 8 Pro, un peu comme le modèle standard, est couplé à une batterie de 4 500 mAh avec le support de la charge rapide 80 W. Il fonctionne sous ColorOS 12.1 basée sur Android 12. Il est également livré avec un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, une puce NFC, la 5G, LinkBoost 3.0, Hyperboost, et d’autres fonctionnalités.

OPPO Reno 8 Pro+ : spécifications et caractéristiques

Le Reno 8 Pro+ est l’aîné de la fratrie et présente le même design que les autres modèles. Il est doté d’un écran OLED Full HD+ plus grand de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le smartphone est alimenté par un MediaTek Dimensity 8100 — Max, qui est analogue à celui du OnePlus 10 R. Il prend également en charge jusqu’à 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

Le domaine de la photo comprend également la puce d’imagerie MariSilicon X, la même que celle du Reno 8 Pro. Une autre similitude est la batterie de 4 500 mAh avec un support de charge rapide de 80 W. Il fonctionne sous ColorOS 12.1, basée sur Android 12. Le Reno 8 Pro+ est disponible dans les coloris Roaming Gray, Undercurrent Black et Happy Green.

Prix et disponibilité

Le prix de la série OPPO Reno 8 commence à 2 499 CNY (~ 350 euros) et est disponible en plusieurs configurations RAM et stockage. Jetez un coup d’œil aux prix des différentes variantes des trois smartphones Reno 8 :

OPPO Reno 8

8 Go + 128 Go: CNY 2,499 (~ 350 euros)

8 Go + 256 Go: CNY 2,699 (~ 380 euros)

12 Go + 256 Go: CNY 2,999 (~ 421 euros)

OPPO Reno 8 Pro

8 Go + 128 Go: CNY 2,999 (~ 421 euros)

8 Go + 256 Go: CNY 3,199 (~ 450 euros)

12 Go + 256 Go: CNY 3,499 (~ 492 euros)

OPPO Reno 8 Pro+

8 Go + 256 Go: CNY 2,999 (~ 421 euros)

12 Go + 256 Go: CNY 3,699 (~ 520 euros)

Alors que les OPPO Reno 8 Pro+ et Reno 8 seront disponibles à l’achat à partir du 1er juin, le OPPO Reno 8 Pro sera disponible en Chine à partir du 11 juin.